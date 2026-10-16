Diventa un asso in EA FC 27 con queste tattiche scoperte dai pro

Quando si parla della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 27 , usare tattiche personalizzate può fare la differenza tra dominare una partita e subire una batosta. Avere una grande squadra va benissimo, ma se i tuoi giocatori non hanno i ruoli giusti e le basi tattiche adeguate, non permetti loro di dare il meglio in campo.

Con l’aiuto dei giocatori professionisti dell’RBLZ Donovan 'Tekkz' Hunt e Alfie 'RedLac' Calder , questa guida illustra le formazioni, le tattiche e i ruoli dei giocatori che puoi utilizzare per ottenere il massimo dalla tua squadra.

01 Le migliori formazioni di EA FC 27 per controllare il gioco

Ha senso concentrarsi sul centrocampo © EA Sports

I cross sono diventati un’opzione più valida in EA FC 27, ma quando si parla di meta, i passaggi filtranti alti sopra i difensori centrali o i dribbling ravvicinati e i passaggi veloci sono ancora molto efficaci.

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Per questo, ha senso concentrare il tuo gioco in attacco e in difesa al centro del campo, lasciando più spazio sulle fasce. Tekkz consiglia di usare una formazione 4-4-1-1 con qualche aggiustamento ai ruoli dei giocatori per aiutarti a mantenere la maggior parte del gioco al centro del campo.

In alternativa, RedLac consiglia di usare un 4-3-1-2. Questa formazione elimina del tutto i giocatori sulle fasce per rafforzare il centrocampo, offrendoti più opzioni nell’assegnazione dei ruoli ai tuoi centrocampisti.

Entrambe le formazioni offrono una solida base per il resto delle tattiche personalizzate trattate in questa guida, anche se quale delle due funzioni meglio dipenderà in definitiva dal tuo stile di gioco preferito.

02 Le tattiche di EA FC 27 per bilanciare attacco e difesa

Spiccano stili di gioco basati su passaggi corti e costruzione equilibrata © EA Sports

Negli anni passati, il Contropiede è stato lo stile di costruzione preferito da molti giocatori professionisti. Con le modifiche al gameplay di EA FC 27 che favoriscono i passaggi filtranti alti e il gioco centrale, far scattare i giocatori in avanti lasciandoli fuori dalle loro posizioni difensive può esporti al rischio di un contropiede.

Meglio scegliere uno stile di costruzione del gioco “Passaggi corti” o “Equilibrato”. Entrambi impediscono ai tuoi giocatori di effettuare azioni offensive troppo aggressive e di trascurare troppo spesso le loro responsabilità difensive. Il "Passaggio corto" è il più prudente dei due e vede i giocatori tornare indietro per supportare chi ha la palla. Lo "Stile equilibrato" permette ai giocatori di fare scatti in avanti, ma li vede anche tornare indietro e impiegare un po’ più di tempo a ricomporre la formazione in fase di possesso palla.

Entrambe sono opzioni valide. Lo "Short Passing" si adatta alla formazione 4-4-1-1, mentre chi si sente più a proprio agio in difesa (e vuole un rinforzo in più a centrocampo con la formazione 4-3-1-2) potrebbe scoprire che lo "Balanced" offre ulteriori opzioni in attacco.

Per quanto riguarda l’approccio difensivo, sia RedLac che Tekkz consigliano di impostarlo su “Alto”. Tuttavia, invece di selezionare semplicemente l’impostazione predefinita, evidenzia l’opzione e premi Triangolo su PlayStation o Y su Xbox. Questo ti permetterà di modificare il valore esatto su una scala da 100 punti.

Entrambi i professionisti consigliano di impostare questo valore tra 61 e 65. In questo modo ti troverai proprio nella parte bassa dell’intervallo dell’approccio difensivo “Alto”. Con uno di questi valori, avrai comunque un approccio difensivo più aggressivo, ma i tuoi difensori non staranno così avanzati sul campo da permettere ai passaggi filtranti di sfruttare facilmente lo spazio alle loro spalle, come invece succede con l’impostazione predefinita “Alta” della linea difensiva.

La modalità FUT è da tempo la più popolare in EA FC © Stefaan Temmerman/Red Bull Content Pool

Inoltre, questo dà ai tuoi difensori maggiori possibilità di interrompere gli attacchi prima che possano svilupparsi correttamente.

In EA FC 27, l’IA effettuerà pericolose incursioni in attacco per i tuoi giocatori senza palla, ed è uno dei motivi per cui i passaggi filtranti alti sono così efficaci quest’anno. I giocatori più abili potranno anche innescare manualmente queste azioni senza palla. Una linea difensiva più alta aumenta la probabilità che alcune di queste azioni finiscano in fuorigioco nel momento in cui il giocatore con la palla trova lo spazio per effettuare il passaggio.

C’è un aspetto da tenere presente quando adotti una linea difensiva più alta: dovrai avere almeno un difensore centrale con un’ottima velocità. L’ideale sarebbe che entrambi i difensori centrali fossero abbastanza veloci da recuperare in tempo e gestire i passaggi filtranti alti.

03 I migliori ruoli dei giocatori in EA FC 27 per la tua formazione

Sfrutta i ruoli dei singoli giocatori per ottimizzare le tue tattiche © EA Sports

Ora che le basi della tua tattica sono state definite, è il momento di assegnare ai tuoi giocatori ruoli specifici per renderli il più efficaci possibile.

Questi sono i ruoli preferiti da DhTekKz per la sua formazione 4-4-1-1:

GK – Portiere – Difesa

LB – Terzino – Equilibrato

RB – Terzino destro – Equilibrato

CB – Difensore centrale – Difesa

CB – Difensore – Difesa

CM – Regista arretrato – Costruzione del gioco

CM – Regista arretrato – Costruzione del gioco

CAM – Regista – Equilibrato

LM – Attaccante interno – Equilibrato

RM – Ala interna – Equilibrato

ST – Attaccante avanzato – Attacco

Se giochi con il 4-3-1-2, ecco i ruoli consigliati da RedLac :

GK – Portiere libero – Equilibrato

LB – Terzino – Equilibrato

RB – Terzino destro – Equilibrato

CB – Difensore – Difesa

CB – Difensore – Difesa

CM – Mediano difensivo – Difesa

CM – Box-to-Box – Equilibrato

CM – Box-to-Box – Equilibrato

CAM – Regista – Equilibrato

ST – Falso 9 – Attacco

ST – Attaccante avanzato – Attacco

Questi ruoli dipendono dalle tue preferenze personali e alcuni potrebbero adattarsi meglio a certi giocatori rispetto ad altri. Comunque, come regola generale, dovrebbero garantirti stabilità difensiva e darti gli strumenti per sbloccare le difese avversarie.

04 Cambia tattica per cercare il gol della vittoria o proteggere un vantaggio

Preparati a cambiare tattica per adattarti alle diverse situazioni di gioco © EA Sports

Le tattiche e le formazioni personalizzate sopra indicate dovrebbero funzionare nella maggior parte delle tue partite, ma a volte dovrai cambiare approccio. Se stai cercando di segnare il gol della vittoria all’ultimo minuto o stai cercando di proteggere un vantaggio minimo, avere tattiche alternative pronte all’uso può fare una grande differenza.

Tekkz consiglia di avere una tattica offensiva basata su una formazione 4-4-2 piatta con lo stesso stile di costruzione "Equilibrato" e un approccio difensivo "Elevato". Cambia il ruolo del portiere in "Libero" per aiutare a mantenere la pressione più in avanti sul campo.

Inoltre, modifica entrambi i ruoli dei centrocampisti centrali impostandoli su “Box-to-Box” con un’impostazione “Equilibrata”, dando loro più libertà di partecipare agli attacchi. Questo può aiutarti a sovraccaricare la difesa avversaria e offrirti più opzioni quando cerchi di trovare il pareggio o il gol della vittoria.

Una tattica difensiva personalizzata è più soggettiva. Puoi far arretrare la linea difensiva e mettere in pratica il “parcheggio dell’autobus”, ma questo invita anche la pressione dell’avversario, il che potrebbe non andare bene per tutti.

Un’altra opzione è cambiare l’orientamento dei tuoi terzini su “Difesa”, garantendoti una maggiore protezione sulle fasce e aiutandoti a mantenere compatta la tua difesa a quattro.

La cosa più importante è avere queste alternative pronte prima che ti servano. In questo modo, puoi cambiare rapidamente il tuo approccio quando la situazione di gioco lo richiede, invece di cercare di apportare modifiche tattiche approfondite mentre sei sotto pressione.