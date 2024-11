I migliori giovani attaccanti da reclutare in EA Sports FC 25

È difficile immaginare di iniziare EA Sports FC 25 senza lanciarsi nella Modalità Carriera e cercare subito di reclutare i giovani attaccanti più speciali, quelli capaci di cambiare il corso di una partita con un dribbling o un tiro. Per farlo, però, avete bisogno di una lista di giovani promettenti pronti a conquistare il gioco: queste sono le migliori opzioni per ogni squadra.

01 Lamine Yamal - AD

Lamine Yamal ha aiutato la Spagna a vincere il titolo europeo a 17 anni © Electronic Arts

Valutazione complessiva: 81

Potenziale: 94

È un po' strano descrivere come "talento promettente" un giocatore che ha già lasciato il segno nel calcio mondiale vincendo gli Europei con la Spagna e registrando 48 partite, 6 gol e 7 P.D. nella stagione di debutto con il Barcellona, ma Lamine Yamal ha ancora solo 17 anni.

Yamal è semplicemente il futuro di questo sport, come dimostra il suo sorprendente record di giocatore più giovane di sempre a giocare una partita da professionista, all'età di 15 anni, 9 mesi e 16 giorni. Già allora il suo potenziale era evidente grazie alla sua abilità nel dribbling e al suo incredibile piede sinistro. Se riuscite a ingaggiarlo in EA FC 25, non c'è dubbio che diventerà uno dei migliori giocatori in campo. Con quattro stelle in abilità tecnica e 87 in agilità prima ancora di diventare maggiorenne, siamo chiaramente di fronte a un extraterrestre.

02 Endrick - BU

Endrick ha entusiasmato il pubblico del Bernabéu © Electronic Arts

Valutazione complessiva: 77

Potenziale: 91

Il Barça guarda al futuro con Lamine Yamal, ma i suoi acerrimi rivali non sono da meno. Infatti, possiamo aspettarci una grande rivalità tra Yamal e il 17enne prodigio del Real Madrid, Endrick Souza . L'ala catalana è attualmente sotto i riflettori, ma il potenziale di Endrick è altrettanto evidente. Non per niente il Real ha speso 70 milioni di euro per acquisire i suoi servizi.

Nonostante l'enorme concorrenza, ha già avuto un impatto decisivo con la maglia del Real Madrid, segnando già due gol, uno dei quali in Champions League. Endrick è basso, quindi il suo baricentro gli permette di reggere bene i duelli. Ha anche un ottimo passo - già a quota 89 nell'FC 25 - e ha dimostrato la sua abilità nel tiro segnando il suo primo gol in Champions League. È senza dubbio uno dei più brillanti prospetti della sua generazione nella posizione di numero 9, quindi fatelo firmare.

03 Semih Kılıçsoy - BU

Valutazione complessiva: 72

Potenziale: 88

Dopo Arda Güler e Kenan Yildiz, Semih Kiliçsoy potrebbe essere la nuova stella dell'impressionante attacco turco. Il 18enne giocatore del Besiktas si è imposto come titolare sotto la guida di Giovanni Van Bronckhorst, segnando 12 gol e fornendo quattro assist in sole 21 partite.

Prodotto dell'accademia giovanile turca, nella quale è entrato all'età di 10 anni, Kiliçsoy ha scalato le classifiche fino a ricoprire un ruolo fondamentale nel club di Istanbul. Diversi grandi club si sono dichiarati interessati, tra cui Tottenham, Dortmund e Ajax, ma l'ala/attaccante ha preferito continuare la sua avventura in Turchia. In EA FC 25 partirà da un prezzo piuttosto basso, il che lo rende un giocatore molto conveniente, ma il suo piede sinistro a quattro stelle e il suo profilo di attaccante versatile potrebbero presto renderlo un'arma formidabile per te.

04 Mathys Tel - BU

Mathys Tel è già un giocatore decisivo per il Bayern © Electronic Arts

Valutazione complessiva: 77

Potenziale: 88

Mathys Tel è destinato a una carriera magnifica e potrebbe essere il degno successore di Olivier Giroud per la Francia. Ingaggiato dai giganti tedeschi del Bayern Monaco per quasi 30 milioni di euro dallo Stade Rennais dopo appena 10 presenze in Francia, la firma di Tel ha sollevato molti interrogativi, ma è riuscito a farsi notare ogni volta che è sceso in campo. In 85 presenze è sceso in campo solo 20 volte, ma questo non gli ha impedito di segnare un totale di 16 gol. Un inizio promettente per l'internazionale U21 che potrebbe presto bussare alla porta della nazionale maggiore.

In EA FC 25, Tel è chiaramente un giocatore da tenere in considerazione nel vostro club. Con quattro stelle per la sua abilità tecnica, 86 di velocità e una percentuale di tiro di 88, non esitate ad ingaggiarlo finché siete in tempo.

05 Matias Soulé - AD

Valutazione complessiva: 77

Potenziale: 88

Se state cercando un giocatore tecnico e particolarmente creativo, il giovane argentino dell'AS Roma Matias Soulé è l'uomo che fa per voi. Capace di giocare come numero 10, si è distinto nella scorsa stagione con il Frosinone, segnando 11 gol in 36 presenze. Ha suscitato l'interesse di diversi club, in particolare della Premier League, ma ha scelto di rimanere in Serie A e di firmare per l'AS Roma. Ha già collezionato sei presenze con il club romano, ma non ha ancora avuto un impatto decisivo.

Non dovrebbe tardare ad arrivare per l'uomo che si è guadagnato la sua prima convocazione nell'Albiceleste di Lionel Scaloni. L'ala ha un punteggio di quattro stelle sia per l'abilità tecnica che per il suo piede sfavorevole: due ottime qualità per rompere le spalle agli avversari.

06 Geovany Quenda - AD

Valutazione complessiva: 70

Potenziale: 88

Questa pepita di giocatore è destinata a chi ha il coraggio di iniziare la sua carriera in un club di seconda fascia. Con una valutazione complessiva di 70, il 17enne Geovany Quenda ha un valore di quattro milioni di euro che lo rende molto conveniente. È probabile che all'inizio della sua carriera abbia qualche carenza, ma non preoccupatevi, non durerà a lungo. L'ala dello Sporting Lisbona sta già avendo un impatto in patria, nonostante le poche partite giocate da professionista. Ricorda un certo Cristiano Ronaldo.

Solo cinque presenze da professionista sono state sufficienti a far guadagnare a Quneda un posto nella nazionale maggiore, anche se Roberto Martinez non lo ha convocato. Tuttavia, la giovane stella portoghese ha già una doppia valutazione di quattro stelle e una superba velocità di 84 in EA Sports FC 25, per cui ecco il futuro erede del posto di CR7.

07 Benjamin Šeško - BU

Benjamin Šeško con i colori dell'RB Leipzig © Red Bull Content Pool

Valutazione complessiva: 79

Potenziale: 88

Un altro prodotto dell'accademia del Red Bull Salisburgo, Benjamin Šeško potrebbe diventare rapidamente un numero 9 di livello mondiale. Lo sloveno è un attaccante a tutto tondo: 1,95 m, un killer davanti alla porta e molto veloce per la sua stazza. Ha debuttato come professionista con il Salisburgo, dove ha segnato 29 gol in 79 partite prima dei 20 anni, prima di passare all'RB Leipzig. Lì non ha avuto meno successo, segnando già 22 gol in 48 partite per il club della Bundesliga tedesca.

A soli 21 anni, Šeško è già una figura chiave sia per il club che per il paese, il che la dice lunga sul suo talento, e in FC 25 è già molto forte: quattro stelle per la sua abilità tecnica, altrettante per il suo piede sfavorito e 85 per la velocità. È una macchina da gol in divenire.

08 Bradley Barcola - AG

Valutazione complessiva: 80

Potenziale: 87

Possiamo ancora parlare di Bradley Barcola come di un giocatore promettente, considerando che il 21enne ha già dimostrato il suo talento sui campi della Ligue 1 e nei pochi minuti che ha giocato per la Francia. È facile capire perché il PSG abbia sborsato 50 milioni di euro per l'ex giocatore del Lione. Alto 1,86 m, Barcola non ha perso nulla della sua tecnica. Capace di fare qualsiasi cosa sulla fascia sinistra, si sta gradualmente affermando come leader dell'attacco del Paris Saint-Germain.

A livello virtuale, ha tutte le carte in regola per essere un futuro candidato al Pallone d'Oro. In grado di giocare su entrambe le fasce, sarà una minaccia costante per le difese avversarie. Se vuoi ingaggiarlo nel tuo club, non indugiare, il PSG potrebbe chiudere rapidamente la porta a qualsiasi trattativa.

09 Johan Bakayoko - AD

Valutazione complessiva: 79

Potenziale: 88

Il 21enne Johan Bakayoko ha deciso di rimanere con il PSV Eindhoven, ma per quanto tempo? La verità è che l'internazionale belga avrà l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la sua prossima destinazione. Prima di apparire nei radar di Arsenal e PSG, ha vissuto una stagione di grande successo nella Eredivisie, registrando 12 gol e 9 assist in 33 partite di campionato. Ha anche disputato un'ottima campagna in Champions League, portando la sua squadra agli ultimi 16 anni.

Grazie alla sua velocità e agilità, Bakayoko è il giocatore più complicato e può fare la differenza sull'ala destra. Tuttavia, visto il contratto che ha appena firmato con il PSV, potrebbe costarti un bel po'.

10 Karim Konaté - BU

Karim Konate sta facendo a pezzi le squadre che incontra © Andreas Schaad/FC Red Bull Salzburg

Valutazione complessiva: 73

Potenziale: 87

Ancora una volta, un altro giocatore dell'accademia del Red Bull Salisburgo è sotto i riflettori e Karim Konaté è un brillante prospetto nella posizione di numero 9. Il 20enne attaccante ivoriano ha avuto una stagione 2023-24 particolarmente positiva, segnando 20 gol e fornendo due assist in campionato per il Salisburgo. L'attaccante ha già dimostrato la sua consistenza e si è affermato come una stella indiscussa, attirando diversi grandi club. In effetti, quest'estate è stato molto vicino a trasferirsi nel campionato francese, dopo che il Monaco ha fatto una forte pressione per la sua firma, ma ha deciso di rimanere nel suo club madre.

In EA Sports FC 25 rappresenta un'opzione interessante: il suo valore è stimato in soli 7,5 milioni di euro, abbastanza per renderlo l'attaccante titolare di un club che attualmente si trova nella parte bassa della classifica, ad esempio.