I migliori difensori da ingaggiare nella modalità carriera di FC 26
Continuiamo la nostra ricerca per aiutarvi a costruire un undici di alto potenziale nella modalità Carriera di EA FC 26: questa volta diamo un'occhiata alla difesa.
Dopo aver sviscerato gli attaccanti per la modalità carriera di EA FC 26, vogliamo passare ad analizzare le opzioni della difesa. Dato che abbiamo fissato il limite di età a 21 anni, trovare un terzino destro degno di questo nome non sarà un compito facile ma ci proviamo.
01
Alejandro Balde - LB
- 21 anni, Spagna, FC Barcelona
- Valutazione complessiva: 83
- Potenziale: 87
Se non siete tifosi del Barça, probabilmente vi siete stufati di vedere il club così fortemente rappresentato in queste liste. Ma non sappiamo cosa dirvi: la squadra forma persone e lo fa bene. Alejandro Balde è uno degli ultimi esempi e con i suoi 90 di accelerazione, 91 di velocità e gli attributi Passo rapido, Fantino e Anticipazione, è assolutamente da prendere in considerazione - se potete permettertelo.
02
Dean Huijsen - CB
- 20 anni, Spagna, Real Madrid
- Valutazione complessiva: 82
- Potenziale: 89
Anche i grandi rivali del Barcellona non sono da meno quando si tratta di giovani talenti. Quest'estate è arrivato Dean Huijsen dal Bournemouth per rafforzare la difesa centrale del Real Madrid. Previsto come una delle future stelle nel suo ruolo, ha un grande potenziale su EA FC 26, soprattutto grazie alle sue caratteristiche: fortezza aerea, blocco, passaggio di palla lunga e tackle in scivolata.
03
Pau Cubarsí - CB
- 18 anni, Spagna, FC Barcelona
- Valutazione complessiva: 82
- Potenziale: 88
Tornato al BCN, Pau Cubarsí si è fatto notare sotto la guida di Hansi Flick, tanto da guadagnarsi la convocazione in nazionale. Con una valutazione complessiva di 82 a soli 18 anni, il centrocampista di 1,82 m, relativamente piccolo, aspetta solo di fare progressi. Può già essere integrato in qualsiasi squadra, dato che tutte le sue statistiche difensive sono superiori a 80 - solide.
04
Milos Kerkez - LB
- 21 anni, Ungheria, Liverpool
- Valutazione complessiva: 82
- Potenziale: 86
Dominik Szoboszlai non è più l'unica stella ungherese che lavora per il Liverpool sulle rive del Mersey. Milos Kerkez ha il difficile compito di competere con Andrew Robertson. Anche se non è veloce come Alejandro Balde (88 e 87 in accelerazione e velocità), Kerkez è un'opzione da prendere in considerazione come terzino sinistro.
05
Ousmane Diomande - CB
- 21 anni, Costa d'Avorio, Sporting CP
- Valutazione complessiva: 80
- Potenziale: 87
Quando siete alla ricerca di ragazzi prodigio, rivolgersi al Portogallo non è mai una cattiva idea. Con sei attributi in tasca (Blocco, Bruiser, Fortezza aerea, Fantino, Passaggio lungo, Colpo di testa di precisione), Ousmane Diomande ha alcuni argomenti a suo favore, tra cui un bel 90 in forza.
06
Antonio Silva - CB
- 21 anni, Portogallo, SL Benfica
- Valutazione complessiva: 78
- Potenziale: 86
Titolare indiscusso del Benfica da due anni, Antonio Silva è un giocatore di qualità. Grazie alla sua capacità di effettuare passaggi lunghi, è in grado di portare la palla in avanti in modo pulito e aspetta solo di sviluppare il suo potenziale per raggiungere una valutazione complessiva di 86.
07
Lucas Beraldo - CB
- 21 anni, Brasile, Paris Saint-Germain
- Valutazione complessiva: 78
- Potenziale: 84
Anche se non si è ancora affermato pienamente con il PSG, Lucas Beraldo ha un vero potenziale. Tuttavia, con 61 di accelerazione e 70 di velocità, dovrete fare attenzione al suo posizionamento. In alternativa, potreste optare per Cristhian Mosquera (21 anni, 77 di valutazione complessiva e 85 di potenziale), appena arrivato all'Arsenal.
08
Myles Lewis-Skelly - LB
- 19 anni, Inghilterra, Arsenal
- Valutazione complessiva: 78
- Potenziale: 87
Diciannove anni, 87 di potenziale, attributi vicini a 80 in tutte le categorie più importanti, Myles Lewis-Skelly dovrebbe brillare sulla fascia sinistra della tua difesa e contribuire quando va in avanti.
09
Jorrel Hato - LB
- 19 anni, Olanda, Chelsea
- Valutazione complessiva: 78
- Potenziale: 89
Anche lui non ancora ventenne, Jorrel Hato ha già quattro attributi a suo nome (Passo rapido, Intercetto, Fantino e Passaggio pinnato). Come bonus aggiuntivo, ha 87 e 84 di accelerazione e velocità, il che significa che può correre lungo la tua fascia sinistra e vincere la sua parte di duelli aerei (91).
10
Givairo Read - RB
- 19 anni, Paesi Bassi, Feyenoord
- Valutazione complessiva: 75
- Potenziale: 88
Se il team di Electronic Arts ha fatto le cose per bene, l'Olanda ha il potenziale per essere una vera forza negli anni a venire. Givairo Read deve ancora migliorare in difesa, ma con un divario di 13 punti tra la sua valutazione complessiva e il suo potenziale, ne vale la pena.