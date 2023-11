Le dieci squadre migliori di EA Sports FC 24

State per iniziare una partita a EA Sports FC 24 e non sapete quale squadra scegliere? Non preoccupatevi: abbiamo selezionato per voi le 10 squadre migliori di tutto il gioco. Manchester City, F.C. Barcelona, Real Madrid, Inter o PSG? La top 10 di quest'anno è qui e vi garantirà partite emozionanti degne dei migliori scontri della Champions League, soprattutto se avrete già imparato a conoscere a menadito le migliori mosse abilità di EA Sports FC 24.

Champions League © UEFA

01 Manchester City: 85 (87 ATT / 86 MIL / 83 DEF)

I vincitori del treble sono in cima alla classifica. Guidati da Erling "il cyborg" Haaland (91 di valutazione complessiva, miglior giocatore insieme a Kylian Mbappé), Kevin De Bruyne e il giovane difensore croato Josko Gvardiol (recentemente trasferitosi dall'RB Leipzig), la squadra di Pep Guardiola è di gran lunga la più completa del gioco. Semplicemente ci sono superstar in ogni posizione.

Erling Haaland © Markus Berger/Red Bull Content Pool

02 Real Madrid: 85 (85 ATT / 85 MIL / 83 DEF)

Karim Benzema non sarà più con noi, ma questo non impedisce al Real di essere la seconda migliore squadra del gioco. Da Thibaut Courtois (90 in totale) a Eder Militao (86) fino al trio Tchouameni (84), Valverde (88), Bellingham (86) e l'incredibile Vinicius Junior (89), la squadra di Madrid è una delle più equilibrate del gioco e ha di gran lunga il miglior centrocampo.

03 FC Bayern Monaco: 84 (90 ATT / 84 MIL / 83 DEF)

Impressionante come sempre, il Bayern è la terza migliore squadra del gioco. Con l'ingaggio estivo di Harry Kane, i bavaresi hanno il terzo miglior attaccante del gioco (dietro solo a Erling Haaland e Kylian Mbappé). Per alimentarlo, la squadra può contare su giocatori del calibro di Leroy Sané (84), Kingsley Coman (85) e il promettente e creativo Jamal Musiala (86). A centrocampo, Joshua Kimmich (88) e Leon Goretzka (85) sono tra i migliori nella loro specialità. L'unico punto debole è il ruolo di portiere, occupato da Sven Ulreich.

04 FC Barcellona: 84 (84 ATT / 84 MIL / 83 DEF)

Con il quarto miglior portiere del gioco (Marc-André Ter Stegen, 89 complessivo), l'inesauribile Robert Lewandowski (90) e l'incredibile Frenkie De Jong (87) tra le sue fila, il Barcellona sarà una squadra molto divertente da giocare, soprattutto se vi piacciono le belle giocate e i movimenti ben costruiti. Potrai contare su giocatori come Pedri, Gavi e il nuovo arrivato Ilkay Gündogan.

05 Liverpool FC: 84 (84 ATT / 82 MIL / 84 DEF)

Seconda migliore squadra inglese in questa classifica, il Liverpool FC rimane una delle squadre più forti del gioco, nonostante gli alti e bassi della scorsa stagione. Perché? Mohamed Salah è forte come sempre (89 complessivo), ali supersoniche come Luis Diaz (84) e Diogo Jota (85), un centrocampo lungimirante composto dall'ex RB Lipsia Dominik Szoboszlai (82) e dal vincitore della Coppa del Mondo Alexis McAllister (82) e una difesa solida come sempre sorretta (tra gli altri) dall'inamovibile Virgil van Dijk (89). Insomma, una squadra ben costruita.

RB Leipzig's Dominik Szoboszlai is one of Hungary's rising stars © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

06 Paris Saint-Germain: 83 (86 ATT / 79 MIL / 83 DEF)

Nonostante la partenza di Lionel Messi e Neymar Jr, il PSG ha alcuni dei migliori giocatori francesi in circolazione. A cominciare dal miglior attaccante del gioco, Kylian Mbappé (punteggio totale: 91). Accanto a lui, il promettente Randal Kolo-Muani (84) e l'instancabile Ousmane Dembélé (86). A centrocampo c'è solo un giocatore con un punteggio superiore a 80 (Manuel Ugarte, 81), ma non è privo di interesse. Il piccolo Warren Zaïre-Emery (75), ad esempio, merita di rimanere nell'undici titolare. Infine, anche la difesa è molto solida, con la roccia Marquinhos (87) e i terzini velocissimi Nuno Mendes (82) e Achraf Hakimi (84). Come vedi, c'è molto da giocare.

07 Atlético Madrid: 83 (85 ATT / 82 MIL / 81 DEF)

Tenete sempre d'occhio Los Colchoneros, la settima squadra migliore del gioco. Il club di Diego Simeone ha tra le sue fila giocatori di livello mondiale, come il portiere Jan Oblak (88) e l'incredibile francese Antoine Griezmann (88). Semplicemente, il più spagnolo dei giocatori francesi eccelle sia a centrocampo che in attacco. In poche parole è una squadra da tenere d'occhio in questa edizione di EA FC.

08 Arsenal: 82 (82 ATT / 84 MIL / 81 DEF)

Gli uomini di Mikel Arteta sono stati in lizza per il titolo della Premier League fino alla fine e quest'anno hanno una rosa davvero interessante. Le fasce sono ben fornite di elementi come Gabriel Martinelli (84) e Bukayo Saka (86). Il centrocampo è dominato dal gioiello Martin Ødegaard (87), accompagnato dall'attaccante Declan Rice (85). In porta, Aaron Ramsdale (84) è uno dei migliori del campionato inglese e terrà la porta al sicuro.

09 Manchester United: 82 (82 ATT / 83 MIL / 80 DEF)

Nonostante le varie tempeste che la squadra di Ten Hag ha affrontato, l'undici è ancora molto competitivo. In attacco, Marcus Rashford è l'uomo chiave (85). Dietro di lui, l'instancabile Bruno Fernandes (88) e Casemiro (89). In difesa, Lisandro Martinez (84) e Onana (85) sono i giocatori di spicco.

10 Inter: 82 (81 ATT / 83 MIL / 82 DEF)

I recenti finalisti della Champions League completano la nostra top 10 delle migliori squadre di EA FC 24. Nonostante il decimo posto finale, non fate errori: la squadra allenata da Inzaghi è ultra-completa. In attacco, il bomber Lautaro Martinez (87) sarà il tuo attaccante principale. Nicolò Barella (86) è un giocatore completo. In difesa, il futuro grande difensore degli Azzurri, Alessandro Bastoni (85), sarà la tua ultima linea di difesa.

Il RB Leipzig sarà anche una delle squadre più entusiasmanti di EA FC 24 © RB Leipzig

Quindi ora sapete quale squadra scegliere in EA FC 24 per vincere le partite contro i vostri amici. Naturalmente, questa è solo la top 10 e ci sono molte altre squadre che vale la pena provare (come l'RB Leipzig, ad esempio). Poi fateci sapere come va.