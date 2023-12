E-bike: guida completa alla rivoluzione delle bici elettriche

Partendo proprio dalla capienza della batteria della bicicletta elettrica, minore rispetto ad un ciclomotore. Per poter calcolare quanto ci costi ogni ricarica completa della batteria, dobbiamo eseguire una piccola conversione per passare dai Wh ai kWh (il kilowattora è pari a 1.000 wattora). Basta dunque dividere i Wh per 1.000: 250 Wh altri non sono che 0,250 kWh, 500 Wh sono 0,5 kWh e così di seguito. Supponendo sempre un costo di 0,501 €/kWh, il calcolo è bello che fatto: sono circa 0,12€ per una batteria da 250 Wh. Per una batteria da 500 Wh sarebbero 25 centesimi, fino ad un massimo di 0,35€ per un “pieno” ad una e-MTB con super batteria da 700 Wh. Mettendo che si pedali per 30 km al giorno, per il tragitto casa-lavoro, probabilmente ogni 2 giorni si dovrà ricaricare l’ebike con batteria da 250 Wh, il che si tradurrebbe in circa 13 ricariche mensili su 26 giorni lavorativi, ossia 1,56 euro al mese di energia elettrica consumata.