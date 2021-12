Consigli e cose da sapere sulla manutenzione invernale delle eBike

eBike e inverno: connubio difficile? Parrebbe, dato che molti eBiker in inverno ripongono la bici in garage. In tanti - audaci - scelgono di affrontare il freddo in sella alla propria eBike; perché pedalare in inverno nei boschi o sulle piste innevate è sorprendentemente divertente.

01 I problemi delle eBike in inverno: le cose da sapere

Le biciclette a pedalata assistita utilizzano batterie agli ioni di litio, che alle basse temperature si scaricano più velocemente. Mettiamo quindi in conto di ricaricarle con frequenza maggiore: anche se l’utilizzo nei periodi freddi non provoca danni, meglio non uscire a temperature inferiori a -10°/-15 °C, condizione in cui le prestazioni di tutti i componenti vengono condizionate: consumo batteria più veloce, sospensioni più rigide perché l’olio è meno fluido, freni idraulici anch’essi meno performanti. Poi, prima di partire per la nostra uscita al freddo, meglio far fare un giro di riscaldamento alla bici pinzando frequentemente i freni e pompando sulle sospensioni per mettere in movimento i fluidi.

Che si voglia lasciare la eMTB a riposo, oppure continuare ad usarla, l’inverno richiede comunque una serie di attenzioni. Ecco alcune informazioni da THOK , utili per mantenere le eBike perfettamente funzionanti.

02 Parola d’ordine: PULIZIA!

La pulizia della ebike © THOK E-Bikes

Prima di riporre le eBike è bene pulirle a fondo. Oltre al telaio, è importante concentrarsi su sospensioni e trasmissione utilizzando prodotti appositi (detergente sgrassante, pulitore freni, pulitore contatti elettrici, protettivo per sospensioni), che rimuovono grasso e sporco senza danneggiare la componentistica.

È consigliabile rimuovere anche la batteria e pulire bene porta di ricarica e attacchi, anche in questo caso usando gli spray appositi per i contatti elettrici, che hanno funzione protettiva. Finito il lavaggio, bisogna lubrificare la meccanica: oliare la catena, i cuscinetti dei pedali e utilizzare spray siliconico per proteggere e mantenere morbidi i paraoli della forcella e dell’ammortizzatore e il tubo-sella telescopico. Attenzione a non oliare parti come i dischi dei freni.

03 La batteria non ama il freddo

Durante periodi di inutilizzo, non è necessario smontare la batteria, purché la temperatura del ricovero sia tra i 10° e i 20 °C. In caso contrario, oppure in presenza di elevata umidità, meglio rimuoverla e riporla in un ambiente idoneo.

ebike: batteria coperta © THOK E-Bikes

Se non fosse possibile staccarla, possiamo proteggerla avvolgendo il tubo obliquo con una coperta e, in caso di umidità, anche con del nylon; esistono in commercio cover apposite in neoprene. Affinché non perda efficienza, meglio ricaricarla al 70% prima di spegnerla. Se la bici resta ferma, va riportata a quel livello ogni sei mesi e ricaricata completamente prima dell’uso.

04 La giusta posizione e altre accortezze

E-bike: mai in verticale © THOK E-Bikes

La prima regola per chi “appende la bici al chiodo” è: non appendere mai la bici al chiodo! Tenerla in verticale, anche se riduce lo spazio occupato, non è infatti una buona idea. Meglio la posizione orizzontale, per evitare la formazione di aria all’interno del sistema frenate idraulico e la fuoriuscita d’olio dai cortechi della forcella.

Non occorre lasciare le gomme alla massima pressione ma è importante che siano gonfie e non bucate: diversamente si schiacciano e ne viene compromessa irrimediabilmente la forma. Con le gomme tubeless, durante i periodi di stop è buona norma girare di tanto in tanto le ruote per tenere il lattice in movimento ed evitare che si secchi.

ebike: manutenzione © THOK E-Bikes

Quando la bici è ferma va inserito il rapporto più lungo, in modo che le molle della trasmissione restino rilassate. In caso di cambio Shimano, la frizione va posizionata su off. Il tubo telescopico della sella deve essere completamente sollevato (posizione di riposo per la cartuccia) e le sospensioni sbloccate così da non tenerle sotto pressione ma in posizione rilassata.

05 Il risveglio primaverile: le cose da fare

THOK E-Bikes: lo spurgo dei freni © THOK E-Bikes

Con l’arrivo della bella stagione, la tendenza è tornare nei boschi al più presto. Prendete nota però di queste accortezze:

- ricaricare completamente la batteria;

- fare (ma meglio far fare) uno spurgo dei freni idraulici DOT: l’olio tende ad accumulare umidità e quindi aria all’interno del sistema;

- in caso di gomme tubeless, controllare che il lattice non si sia seccato smontando le gomme dalla ruota. Se fosse necessario inserire del lattice fresco, meglio prima ripulire l’interno da quello vecchio;

- fare in modo che l’olio della forcella, depositato sul fondo dei foderi per l’inutilizzo, possa muoversi verso le boccole. È sufficiente pompare un po’ di volte sulla forcella a bici ferma. Capovolgere la bici è un sistema frequentemente utilizzato, ma può causare la formazione di aria nel sistema frenante idraulico: molto sconsigliato!