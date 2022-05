Ebike: tutti i migliori modelli italiani

Con una grande tradizione proveniente dal mondo delle motociclette,

è un’altra delle aziende italiane con un gigantesco bagaglio esperienziale per quanto riguarda le due ruote. Dall’iconica Caballero, l’azienda lecchese di Barzago arriva nell’universo delle biciclette a pedalata assistita con una grande vastità di modelli suddivisi per tipologia. Nella sezione all mountain si trova la XMF 1.7 Carbon Race, una biammortizzata che utilizza in maniera combinata il carbonio e l’alluminio con una struttura realizzata in fibra per il triangolo anteriore, mentre al posteriore il triangolo è diviso con una parte inferiore in alluminio e con una sezione superiore finemente progettata con foderi in carbonio che si legano appunto a due parti in lega. Fantic adotta inoltre un sistema molto singolare di integrazione della batteria: essa non è completamente integrata, ma costituisce gran parte del tubo obliquo da cui sporge nella parte superiore. È una batteria progettata dalla stessa Fantic, che prende il nome di Integra e ha una capacità di 720 Wh. L’accumulatore in questione è poi abbinato a un motore Brose S-Mag con una coppia di 90 Nm. La categoria All Mountain è destinata a coloro che cercano una e-bike molto versatile con geometrie molto avanzate per una grande comodità ed efficienza di guida. Grande attenzione è riposta sull’efficienza di guida, per ottenere la quale sono impiegati per il modello XMF 1.7 Carbon Race freni Magura MT7 con dischi Braking e sospensioni RockShox Zeb e SuperDeluxe.