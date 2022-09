Le bici elettriche migliori sul mercato

La

Turbo Levo SL è senza dubbio colei che ha lanciato il sasso, il modello che ha dato il via a tutto e creato il segmento delle ebike leggere, trend che forse senza il colosso americano non avrebbe neanche visto la luce. In California hanno creato un telaio in carbonio con le diverse declinazioni che Specialized offre, ma ha anche pensato a progettare un motore che nessuno attualmente offre sul mercato, proprio marchiato Specialized. La Turbo Levo SL ha sospensioni da 150 mm, in linea con le necessità di questa tipologia e una capacità della batteria da 320 Wh inserita nel telaio e abbinata al motore auto prodotto, Specialized SL 1.1 che ha una coppia ancora più limitata, fino a 35 Nm.

Il peso complessivo della Specialized Turbo Levo SL è di 17,35 chilogrammi.