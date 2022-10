E-bike: tutte le novità 2023 che cambieranno l'esperienza di riding

che era nato come un piccolo movimento, è ormai diventato una entità autonoma in continua crescita, capace di coinvolgere realtà extra settore che riescono sia ad apportare novità in termini di progettazione e materiali sia a innalzare il valore tecnologico delle biciclette a pedalata assistita. Le migliorie messe in campo dalle aziende leader del settore, in combinazione con le novità introdotte da partner esterni, hanno permesso di ipotizzare prima e produrre poi modelli con caratteristiche notevolmente diverse dal passato.

Cambiano le caratteristiche dei motori, non cambia lo scopo finale: elevare il divertimento . Abbiamo selezionato tutto ciò che nel 2023 rivoluzionerà l’approccio alle e-mtb e a tutte le biciclette a pedalata assistita, ma anche ciò che nei prossimi anni potrà stravolgere la pratica in meglio.

Il TQ HPR50 segna il futuro delle ebike e delle e-mtb per la sua compattezza e per la limitata rumorosità, che ne fanno un modello di riferimento già da adesso. È un sistema che complessivamente ha un peso di 3,9 chilogrammi, con un’unità motore da 1,85 kg e una batteria da 360 Wh. Il peso estremamente ridotto ha la conseguenza di rendere la guida facilitata, e l’HPR50 ha anche un fattore Q di 135 millimetri che è molto vicino agli ingombri di un movimento centrale classico e che quindi permette di ritrovare le stesse sensazioni di guida. Il motore sfrutta meno parti metalliche interne, con una scelta che riduce il rumore e migliora l’esperienza anche quando il motore è spento o si pedala oltre le soglie di assistenza dei 25 chilometri orari. Il motore TQ HPR50 ha una caratteristica molto particolare, che è quella di una coppia di 50 Nm che permette un comportamento naturale nelle fasi di pedalata ma che soddisfa anche gli utenti con una buona base di allenamento.

è uno dei primissimi colossi del ciclismo ad aver investito sul nascente mondo delle biciclette a pedalata assistita, e adesso propone il suo nuovo motore EP8 - la piattaforma di punta della gamma - con nuove compatibilità, ossia un sistema di cambiata intelligente. Grazie alle nuove caratteristiche del cambio Shimano Deore XT Di2 i motori EP6 ed EP801, in relazione alla cadenza di pedalata e all’andamento del terreno, interagiscono con la trasmissione per fornire una cambiata automatica, con la tecnologia Free Shift che cambia la marcia sul pacco pignoni quando non ci si trova in una fase di pedalata. È un sistema che semplifica la gestione della propria e-mtb nelle fasi più impegnative e imprevedibili.

che invece si occupa di effettuare in maniera del tutto autonoma (quindi senza l’impiego del manettino) cambiate di rapporto sul pacco pignoni. Questo è invece un sistema che sulla base della cadenza, del terreno e della velocità riesce a fornire il rapporto migliore per l’avanzamento.

. Limitando la pressione e ripartendo in maniera equa su entrambi gli impianti, si limitano le possibilità di sollevamento della ruota posteriore, di slittamento della ruota anteriore e in generale della perdita di controllo, aumentando quindi la possibilità di avere una guida sicura e prevedibile. Il sistema ABS, proprio come per le auto e i mezzi a motore in generale, è un sistema di emergenza che entra in azione nelle situazioni di maggior pericolo. Il sistema inoltre è interamente integrato nel telaio delle e-mtb su cui è predisposto, collegato al display che dà una lettura costante di quello che è l’utilizzo degli impianti frenanti e di quante volte l’ABS entra in azione. Ovviamente Bosch ha predisposto diversi setup sulla base della tipologia di e-bike che si possiede, configurando le modalità Cargo, Touring, Allroad e Trail. Su ogni e-bike sono inoltre presenti due sensori di velocità, una centralina e una spia che segnala l’attivazione dell’ABS direttamente sul comando remoto della power unit Bosch.

lavorava su un sistema per il miglioramento della sicurezza in sella alle biciclette a pedalata assistita. Il sistema

sistema che stabilizza la sterzata, il K.I.S. (Keep It Stable