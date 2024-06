Le 10 cose più interessanti della nuova espansione di Elden Ring

È ufficiale, dopo che Red Bull Levels: Elden Ring ci ha mostrato il DLC Shadow of the Erdtree , ci siamo tuffati nell'avventura con un hype senza precedenti.

L'evento è stato fenomenale, con personaggi del calibro di HandOfBlood, MissMikkaa, Sabaku no Maiku e Kurolily che hanno potuto esplorare in anteprima le zone dell'espansione. Abbiamo dato il via alle danze con una specie di tombola dell'Interregno, prima che MissMikkaa ci guidasse in un workshop di dancepad (è decisamente più difficile di quanto sembri).

Poi, i nostri guerrieri si sono sfidati nella Brain and Brawn Challenge, una serie di combattimenti con i boss che si sono rivelati molto più brutali e avvincenti del previsto. Per arrivare, infine, alla gustosa anteprima di Shadow of the Erdtree.

Guarda gli highlights di Red Bull Levels: Elden Ring Shadow of the Erdtree:

01 La storia

La storia è sempre stata molto criptica in Elden Ring ma il DLC sembra essere decisamente più trasparente con la sua narrazione.

Guidati dall'empireo Miquella, i giocatori sono invitati a raggiungere la Terra delle Ombre, un luogo oscurato dall'Erdtree dove la dea Marika mise piede per la prima volta. Lì è possibile scoprire gli oscuri segreti del nuovo mondo e incontrare altri misteriosi personaggi che seguono le orme di Miquella...

Gli streamer si sono recati a Berlino per Red Bull Levels © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

02 Un mondo immenso

E c'è molto da esplorare. Elden Ring Shadow of the Erdtree porta i giocatori oltre le terre dell'Interregno per esplorare un mondo completamente nuovo: la Terra delle Ombre.

Si stima che la Terra delle Ombre sia grande più o meno come Limgrave e Caelid messe insieme. La cosa migliore è che i giocatori possono andare avanti e indietro tra il contenuto scaricabile e quello del gioco originale con tutta la libertà che ci si aspetta da un titolo come questo.

03 Il mondo aperto

Shadow of the Erdtree sarà anche un DLC, ma non bisogna sottovalutarlo. I suoi mondi, i suoi personaggi e le sue armi (di cui parleremo tra poco) sono stati pensati meticolosamente non solo per aggiungere valore al gioco principale, ma anche per elevarlo e celebrare davvero ciò che rende la serie così amata in tutto il mondo.

Non possiamo dire molto sulle nuove mappe, se non che si inizia in un enorme e spettrale cimitero. Può sembrare un po' spoglio di primo acchito ma non dovete temere: molti nemici spettrali vi aspettano, tra cui un enorme calderone in fiamme.

Esplorando un po' più a fondo, troverete grotte, dungeon, tunnel di lava, campi erbosi, foreste mistiche e non uno, ma ben due grandi castelli: Il Castello di Belurat e il Castello di Estis. Inoltre, ovviamente, tanti segreti ancora da svelare.

04 Beast Claws

Il direttore di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha confermato che ci saranno nuove categorie di armi, tra cui spade, scudi e oggetti da lancio mai visti prima. Secondo noi, questo è già un motivo sufficiente per acquistare il DLC. Inoltre, tornano i Beast Claws, con una nuova variante che si dice sia più veloce, più aggressiva e con attacchi più esagerati rispetto alle quattro versioni precedenti.

05 Spadoni leggeri

Ok, sappiamo che volete saperne di più sulle armi. Allora che ne dite degli Spadoni leggeri?

Presentata nell'anteprima di Elden Ring: Shadow Of The Erdtree, questa classe di armi completamente nuova ha lo stesso raggio d'azione di una Greatsword ma vanta anche combo e oscillazioni più veloci: in altre parole, una combinazione vincente per chi divide le proprie statistiche tra Destrezza e Forza.

NoWay4u_Sir è stato il primo a superare il nuovo boss © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool Sono riuscito a stordirlo con l'attacco leggero della nuova arma. Ma credo di essere stato estremamente fortunato NoWay4u_Sir

06 Cattivi più duri

A quanto pare, queste nuove armi migliorate vi saranno utili: si dice che i boss e i cattivi più comuni saranno decisamente più difficili rispetto al gioco base.

Non preoccupatevi troppo però, perché...

07 Nuove benedizioni

Per aiutarvi ad affrontare questi nemici, FromSoftware ha introdotto una nuova meccanica di potenziamento per aumentare la vostra Benedizione Scadutree che, a sua volta, potenzia l'attacco e la negazione del danno del vostro personaggio.

Non importa quale arma abbiate equipaggiato: questi potenziamenti possono essere accumulati, il che significa che più frammenti di Scadutree trovate, più potente sarà il vostro potenziamento della Benedizione di Scadutree. Tenete d'occhio anche i Revered Spirit Ash che migliorano ulteriormente le evocazioni che deciderete di portare in battaglia.

08 Nuove armi

Si dice che in Shadow of the Erdtree sono state introdotte circa 100 nuove armi, il che rende l'esperienza di gioco quasi infinitamente rigiocabile...

09 Bottiglie di profumo migliorate

L'espressione del volto di Elajjaz mostra quanto sia intenso il nuovo DLC © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool Non avevo idea di dove fosse il boss. Con la nuova arma del profumo che infligge danni AoE da fuoco, è andata molto bene. Elajjaz

Abbiamo già parlato di alcune di queste nuove armi, ma vale la pena menzionare le Bottiglie di profumo. Come nel gioco base, potrete preparare pozioni, così come i nemici Profumieri. La notizia ancora migliore è che questa volta potrete equipaggiare una Bottiglia di Profumo permanente e sferrare una scarica di danni veloci o un attacco più lento che emette un AOE ai nemici vicini.

10 Boss più grandi

Abbiamo parlato spesso dei boss più difficili di Elden Ring, ma non possiamo non sottolineare quanto siamo entusiasti delle nuove aggiunte al roster.

Dopotutto, a chi non piace mettere a dura prova le proprie capacità fisiche e mentali contro un mostro impossibile, morendo di volta in volta fino a quando non si riesce a capire come strappare la vittoria dalle fauci e dagli artigli della sconfitta?

Non diremo assolutamente altro sui 10 nuovi boss che vi aspettano. Sappiate solo che sia la Bestia Divina Leone Danzante che il Cavaliere Gemello Relanna non vedono l'ora di incontrarvi...