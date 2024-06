Come prepararsi al meglio per Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Non è iperbolico dire che Elden Ring: Shadow of the Erdtree è forse il DLC più atteso di sempre per un videogioco. Quando Elden Ring è stato rilasciato nel febbraio 2022, ha conquistato il mondo: la trilogia di Dark Souls di FromSoftware aveva già creato un nuovo genere, spesso imitato ma mai veramente replicato, ma con l'uscita di Elden Ring i souls sono arrivati a nuove vette.

Portare la formula dei Souls in un mondo aperto è stato il colpo di genio che ha fatto deviare questi giochi da estenuanti prove di resistenza a progressione lineare che Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice in un certo senso sono, a un gioco più simile all'esplorazione libera offerta da The Elder Scrolls V: Skyrim.

Torrent vi porta a fare un giro © FromSoftware, Inc.

Se a questo mix si aggiunge il nome dell'amato scrittore fantasy George R. R. Martin, era ovvio che Elden Ring sarebbe stato un successo. Il mondo ha aspettato l'espansione con il fiato sospeso per oltre due anni ma, ora che l'attesa è finita, è arrivato il momento di ricordare a noi stessi quanto fosse bello e avvincente Elden Ring. Per questo motivo abbiamo stilato un elenco di alcune cose che vi aiuteranno a a ritornare carichi e pronti in questo mondo tetro e inospitale.

01 Tutto quello che sappiamo sul DLC

Cominciamo con un'analisi di tutto ciò che sappiamo sul DLC Shadow of the Erdtree. FromSoftware è notoriamente molto riservata sui dettagli prima dell'uscita dei suoi giochi, ma vari giornalisti e agenzie, insieme ai trailer rilasciati ufficialmente, sono riusciti a estrapolare alcune succose informazioni per darci un quadro approssimativo di ciò che dobbiamo aspettarci.

Shadow of the Erdtree sarà l'unico contenuto scaricabile di Elden Ring

Probabilmente l'informazione più certa che abbiamo è che Elden Ring Shadow of the Erdtree uscirà venerdì 21 giugno 2024. Sebbene FromSoftware non abbia confermato l'arrivo di un sequel di Elden Ring, ha dichiarato che Shadow of the Erdtree sarà senza dubbio l'unico contenuto scaricabile per il gioco. Spiegando che un unico DLC ha permesso al team di mantenere le cose su larga scala in un mondo aperto, piuttosto che suddividere questa esperienza di esplorazione in parti più piccole.

Tuttavia, il direttore del gioco di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha dichiarato che Shadow of the Erdtree sarà "la nostra più grande espansione fino ad oggi in termini di volume complessivo". FromSoftware ha la tradizione di rendere i suoi DLC trasformativi, piuttosto che sembrare un'aggiunta ai suoi giochi: le loro espansioni spesso concludono trame cruciali e approfondiscono la storia di alcuni personaggi. I giocatori solitamente apprezzano anche le nuove battaglie con i boss che questi DLC portano con sé, che sono quasi sempre tra le migliori del gioco o per lo meno le più difficili.

I contenuti scaricabili potrebbero durare dalle 30 alle 40 ore

Per darci un'idea del volume che dobbiamo aspettarci, Miyazaki si è lasciato sfuggire che l'area giocabile in Shadow of the Erdtree sarà "qualcosa di più grande persino di Limgrave nel gioco base". I giocatori possono quindi aspettarsi un DLC di 30-40 ore.

L'autore di Game of Thrones George R. R. Martin ha fornito a FromSoftware un mito di base su cui costruire il mondo e la storia di Elden Ring. La storia e la costruzione del mondo del DLC derivano ancora dal lavoro originale di George R. R. Martin, che tuttavia non ha fornito materiale nuovo per questo DLC.

Come si inserisce questo contenuto scaricabile nella storia e nella narrazione di Elden Ring

Di recente abbiamo ricevuto un trailer completo della storia di Shadow of the Erdtree, che ha fatto luce su come questo DLC si inserisce nella storia e nella narrazione di Elden Ring. In sintesi, Shadow of the Erdtree segue la storia di Miquella, il fratello gemello di Malenia, che è stato maledetto per essere eternamente giovane e non diventare mai adulto. Il giocatore seguirà le orme di Miquella nell'area della Terra dell'Ombra nel DLC e la storia coinvolgerà anche la Regina Marika e ciò che ha fatto in questa Terra dell'Ombra e cosa ha spinto Miquella a seguirla.

Per capire come i giocatori accederanno al DLC è necessario un po' di approfondimento sulla storia. Stanca di non essere mai diventata adulta, Miquella si corica in un bozzolo nell'Haligtree, con l'obiettivo di invecchiare parallelamente all'albero, legandosi ad esso con il suo sangue. Voleva che l'Haligtree si trasformasse in un Erdtree, ma prima che potesse portare a termine il suo compito, Miquella cadde in un sonno profondo. Il bozzolo di Miquella può essere visto in Elden Ring dopo aver sconfitto Mohg, il Signore del Sangue. Mohg ha rubato il bozzolo, vi è entrato e ha cercato di comunicare con Miquella attraverso i suoi sogni.

Nel trailer di presentazione del gioco vediamo il bozzolo con il braccio di Miquella che penzola fuori da esso. A questo proposito, Miyazaki ha dichiarato quanto segue: "Il bozzolo e il braccio che avete visto all'inizio del trailer... sono in realtà il punto di accesso alla Terra dell'Ombra, dove i giocatori entreranno nell'area del DLC".

Nuovi combattimenti con i boss

Quindi, per accedere all'area DLC Ombra dell'Erdtree, bisogna sconfiggere Starscourge Radahn al Castello di Redmane e Mohg, Signore del Sangue al Palazzo di Mohgwyn.

A quanto pare, nel DLC ci saranno almeno 10 nuove battaglie contro i boss, otto nuove categorie di armi, oltre a nuovi equipaggiamenti e abilità.

Miyazaki ha lasciato intendere che il contenuto di Shadow of the Erdtree può essere considerato un livello di difficoltà da gioco avanzato. Nel descrivere il livello di sfida che i giocatori devono aspettarsi, sono state usate parole come "incontri impegnativi", "minacce minacciose" e "difficile".

Il design dei livelli di Shadow of the Erdtree sarà più intricato

Sembra che il design dei livelli di Shadow of the Erdtree sarà più intricato, senza cambiamenti drastici tra aree aperte e dungeon isolati. Miyazaki ha dichiarato: "Volevamo andare più a fondo e proporre un level design più denso e ricco, che unisse questi tipi di layout in modo un po' più fluido. Naturalmente ci saranno grandi aree aperte e dungeon tradizionali, ma abbiamo anche sperimentato qualcosa di intermedio per offrire un'esperienza di gioco più varia".

L'area del DLC ha una nuova meccanica per "scalare" i livelli che si applica solo ad essa. I giocatori potranno raccogliere frammenti di Scadurtree e, una volta ottenuti, apparirà una nuova opzione quando ci si riposa in un luogo di grazia. Questo aumenterà il livello della vostra Benedizione di Scadurtree, che aumenterà la quantità di danni che infliggerete e ridurrà i danni che riceverete da nemici e boss. Ma questo vale solo per la Terra delle Ombre: se tornerete alla mappa principale del gioco, la Benedizione di Scadurtree non sarà più valida.

Più paludi velenose

Le Ceneri dello Spirito Venerato sono un'altra nuova meccanica introdotta nell'espansione Shadow of the Erdtree. Questa meccanica permette di potenziare le Ceneri di Spirito e le Evocazioni oltre il +10, consentendo loro di continuare a scalare assieme a voi nel DLC, ma aumenta anche la durata e la salute di Torrent, il vostro destriero spettrale. Anche in questo caso, questa meccanica si applica solo alla Terra dell'Ombra e non all'interregno.

Infine, possiamo aspettarci un altro punto fermo di FromSoftware... le paludi velenose! A quanto pare, Miyazaki si diverte a creare paludi velenose perché il processo gli offre un punto di introspezione. Correre per uno swamp in preda al panico a causa di una barra di veleno che si riempie costantemente e la paura che un demone possa uscire dalla melma torbida da un momento all'altro può indurre chiunque a esaminare il proprio stato mentale ed emotivo.

02 Preparatevi per Shadow of The Erdtree

Ecco cosa possiamo aspettarci da Shadow of the Erdtree. Siamo entusiasti, ma cosa dobbiamo fare per prepararci? Sono passati più di due anni dalla sua realizzazione, quindi potremmo essere un po' arrugginiti. Ecco alcune cose che vi consigliamo di fare per prepararvi al meglio a questo DLC davvero epico:

Recuperate la lore

È sempre bello sapere il dove, il perché e il percome di qualcosa, quindi perché non ripassare un po' di storia di Elden Ring prima di avventurarsi nel gioco? FromSoftware ha pubblicato una guida strategica ufficiale, divisa in due volumi di 500 pagine ciascuno, se volete davvero andare a fondo.

Ma dato che non abbiamo 1000 pagine di tempo o di spazio per trattare tutta la storia del gioco, ecco una panoramica di base per rinfrescarvi la memoria:

Il mondo di Elden Ring si chiama Interregno. Un continente gigantesco e mistico circondato dall'acqua, governato da semidei e benedetto da un dio noto come La Volontà Superiore con un potere chiamato Elden Ring. L'Elden Ring risiede nell'Erdtree, che forse ricorderete di aver visto nel gioco mentre scrutavate in lontananza quella colossale ed eterea pianta perenne che domina l'orizzonte.

L'Elden Ring detta le regole della realtà dell'Interregno e la Regina Marika, la sovrana divina in carica, rimuove di proposito la Runa della Morte Destinata da esso, garantendo a tutti la vita eterna.

Marika e suo marito Godfrey - il primo Signore degli Elden - conquistano quindi l'Interregno. Hanno tre figli, che sono i primi semidei e danno inizio alla "Stirpe d'Oro". Marika bandisce Godfrey e il suo popolo, facendogli perdere la grazia e creando i primi Appannati. Marika prende poi Radagon, un misterioso guerriero dai capelli rossi, come suo prossimo marito e Signore degli Elden, con il quale ha anche dei figli semidei.

Godrick: un osso duro per essere uno dei primi boss © FromSoftware, Inc.

L'Elden Ring viene poi frantumato in molteplici Grandi Rune dopo un evento chiamato la Notte dei Coltelli Neri e una terribile guerra chiamata la Frantumazione. Questo altera la realtà e compromette ulteriormente la visione del mondo della Grande Volontà. La Grande Volontà decide di averne abbastanza e abbandona i semidei. Anche Marika scompare senza alcun preavviso o indizio su dove sia andata e da allora non è più stata vista.

Quindi, all'inizio di Elden Ring, numerose fazioni e i semidei figli di Marika sono bloccati in una situazione di stallo che dura da secoli nelle Terre di Mezzo. Questi semidei possiedono le Grandi Rune recuperate dall'Elden Ring danneggiato, ma nessuno ha acquisito abbastanza potere per sostituire Marika (cosa che possono fare solo alcuni potenti semidei noti come Empirei) o per diventare il prossimo Elden Lord (cosa che può fare chiunque).

Sebbene la Volontà Superiore abbia abbandonato i semidei figli di Marika, continua a influenzare il mondo grazie a entità note come le Due Dita che agiscono come suoi agenti. Il loro compito è quello di assistere coloro che potrebbero aiutare la Volontà Superiore, come gli Appannati e altri Empirei.

Allora, chi siete voi come giocatori in tutto questo? Chiunque sia stato esiliato dall'Interregno con Godfrey e abbia perso la guida della grazia dell'Erdtree è noto come "Appannato". Per secoli, questi Appannati hanno vissuto come mortali in altri luoghi lontani, essenzialmente come normali esseri umani.

Tuttavia, dopo la Frantumazione e l'abbandono dei semidei da parte della Volontà Superiore, la guida della grazia dell'Erdtree e dell'Elden Ring è tornata agli Appannati. Questo nuovo potere ha guidato il vostro personaggio a tornare nell'Interregno per rompere la situazione di stallo. La guida della grazia significa anche che non potete essere uccisi in modo permanente, per questo motivo respawnerete nei luoghi di grazia.

Alcuni Vasi mentre si riposano vicino a un Sito di Grazia © FromSoftware, Inc.

Quindi, in qualità di giocatore, il vostro personaggio sta cercando di rintracciare questi pezzi dell'Elden Ring chiamati Grandi Rune, custoditi da questi semidei figli di Marika, e di ottenerne abbastanza per diventare il Elden Lord. Il vostro compito è quello di esplorare il mondo, crescere in forza e combattere o allearvi con coloro che incontrerete lungo il cammino per creare un nuovo ordine. Incontrerete molti altri eroi appannati lungo il cammino, soprattutto a Roundtable Hold, un rifugio sicuro per gli appannati che esiste al di fuori dell'Interregno.

Wow, è stato un riassunto piuttosto lungo, ma credetemi, ho solo scalfito nemmeno la superficie di ciò che accade in questo colossale gioco. Tuttavia, non mi preoccuperei troppo della storia. I giochi di From Software sono volutamente opachi nelle loro narrazioni. Alcuni ritengono che questa mancanza di chiarezza sia fastidiosa, ma alla fine tutto si riduce a: dovete ottenere le Grandi Rune e diventare Elden Lord. Fine.

03 Giocate a Elden Ring

Ora che avete ripreso confidenza con la storia di Elden Ring, è il momento di riaccendere il gioco e riprendere confidenza con il gameplay. Se è passato un bel po' di tempo, potreste caricare il vostro ultimo salvataggio e ritrovarvi in un'area di gioco avanzata, circondati da nemici di cui non ricordate le mosse. Inevitabilmente vi ritroverete ad essere schiacciati da questi nemici e potreste finire per lanciare il controller dall'altra parte della stanza per la frustrazione.

Il nostro consiglio è di iniziare un personaggio nuovo di zecca. Elden Ring vi permette di avere fino a 10 slot di salvataggio diversi. Basta selezionare Nuova partita nella schermata del titolo.

L'avvio di una nuova partita vi consentirà di affrontare l'area di tutorial del gioco, chiamata Caverna della Conoscenza, che potrebbe essere utile se avete bisogno di ricominciare da zero per riprendere confidenza con i comandi e i sistemi di base del gioco.

Dopo essere usciti dalla caverna, vi troverete a Limgrave, una sezione lussureggiante ed estesa. A Limgrave ci sono ancora dei cattivi in giro, ma sono progettati per essere combattuti dai nuovi giocatori, quindi potrebbe essere utile reimparare i tempi di parata e la gestione della resistenza proprio lì.

L'esplorazione continua sotto terra. © FromSoftware, Inc.

Naturalmente, nulla vi impedisce di caricare il vostro personaggio di alto livello e di andare a Limgrave, in modo da poter fare a pezzi questi scagnozzi di basso livello come un coltello caldo nel burro. Tuttavia, così facendo, potreste dimenticare il livello di sfida di Elden Ring. Sarebbe meglio creare un nuovo personaggio in modo da dover affrontare un po' di difficoltà: potreste scoprire che questo vi aiuterà a recuperare la manualità più velocemente.

04 New Game +?

Una volta sconfitto il boss finale di Elden Ring, vi viene data la possibilità di tornare nel mondo o di iniziare una nuova partita +. Se decidete di affrontare il DLC in NG+, ricordate che i nemici e i boss infliggeranno più danni e avranno una salute maggiore che varia a seconda della loro posizione. Inoltre, la vostra avventura partirà dall'inizio, quindi dovrete tornare indietro fino al punto in cui potrete accedere nuovamente a Mogh. Senza contare che, poiché sappiamo che Shadow of the Erdtree è stato concepito come contenuto di fine gioco, giocarlo in NG+ lo renderà sostanzialmente più difficile e dovrete affrontarlo senza poter contare su alcuna guida al momento del lancio perché potrebbero volerci uno o due mesi prima che queste vengano pubblicate dalla comunità.

05 Affrontate alcuni boss e recuperate l'equipaggiamento che vi è sfuggito

Un'argomentazione a favore del ritorno al vostro salvataggio di Elden Ring esistente e della rinuncia a iniziare un personaggio in New Game + è che vi offre l'opportunità di fare un po' di pulizia nell'Interregno. Perché non riordinare le zone di Elden Ring ripulendole da alcuni boss che pensate vi siano sfuggiti? Ecco un elenco di alcuni boss che, tra l'altro, lasciano cadere del bottino utile che potrebbe aiutarvi nel DLC.

Combattere contro terribili boss fa parte di Elden Ring © FromSoftware, Inc.

Astel, progenie del vuoto

Potrebbe valere la pena affrontare questo boss per quanto sembri fuori luogo. Astel Naturalborn of the Void è un boss Leggendario opzionale che sembra provenire dallo spazio piuttosto che da un mondo fantasy. La sua stranezza si estende anche alle sue animazioni d'attacco, quindi fate attenzione, potreste dover eludere e difendervi per un po' per capire quando è il momento giusto per attaccare.

Per raggiungere Astel, progenie del vuoto, dovrete recarvi nelle profondità del sottosuolo, oltre il Lago Putrescente e il Grande Chiostro. Astel è un boss opzionale, ma sconfiggendolo sbloccherete il finale alternativo dell'Age of Stars. Inoltre, otterrete il ricordo che può essere scambiato con Enia per l'Ash of War: Waves of Darkness o Bastard's Stars.

Lichdragon Fortissax

Il Lichdragon Fortissax è un boss eccezionalmente difficile da battere. Questo boss leggendario sferra un'ampia gamma di attacchi infarciti di fulmini, quindi dovrete utilizzare set di armature con resistenze adeguate per fare qualche passo avanti con questo drago. Sebbene il Lichdragon Fortissax sia un boss opzionale, se volete ottenere il finale Age of the Duskborn, dovrete sconfiggerlo.

Uccidendo il Lichdragon Fortissax otterrai il Ricordo che può essere dato a Enia in cambio della Lightning Spear di Fortissax o del Death Lightning. La Lightning Spear di Fortissax vi permette di evocare due lance del fulmine che trafiggono dall'alto, mentre il Death Lightning rilascia una tempesta di fulmini ad effetto ad area, semplicemente fantastica.

Lord Draconico Placidusax

Ci sono molti draghi in Elden Ring (George R. R. Martin ha scritto la storia), ma il Signore dei Draghi Placidusax è di gran lunga uno dei boss più impegnativi del gioco. Non solo il nome è difficile da pronunciare, ma questa mostruosità scultorea utilizza massicci attacchi ad area ad effetto fuoco e fulmine e ha anche molte resistenze.

Una volta sconfitto, il Lord Draconico Placidusax lascerà cadere il Ricordo che può essere utilizzato per ottenere la Dragon King's Cragblade o la Placidusax's Ruin consegnandolo a Enia nella Tavola Rotonda. La King's Cragblade è una spada pesante da lancio che scala con la Destrezza ed è eccellente per infliggere danni da fulmine. La Placidusax's Ruin, invece, vi permette di emettere il soffio d'oro del Signore dei Draghi e di infliggere immensi danni da Fuoco.

Malenia, Lama di Miquella

Malenia, Lama di Miquella, è uno dei boss più difficili di Elden Ring © FromSoftware, Inc.

Malenia, Lama di Miquella è il boss di cui la maggior parte dei giocatori di Elden Ring parla con toni sommessi ed è spesso considerata il vero metro di paragone che separa gli Appannati da quelli solo leggermente scoloriti. È strano pensare che sia solo un boss opzionale e che sia nascosto in una sezione oscura del mondo: Elphael, Brace of the Haligtree.

Affrontare Malenia è decisamente impegnativo. Ma Malenia lascia cadere due oggetti degni di nota: La Great Rune di Malenia e il Remembrance of the Rot Goddess. La Grande Runa è un'ottima aggiunta a qualsiasi build, perché vi permette di recuperare gli HP attaccando dopo aver subito danni, un po' come in Bloodborne. Il Ricordo, invece, vi permette di ottenere armi come la Mano di Malenia o la Scarlet Aeonia dopo averla consegnata a Enia alla Tavola Rotonda.

06 Mod di Elden Ring da provare

Se pensate di esservi rimessi al passo con tutto ciò che riguarda l'Elden Ring e state cercando un modo per passare il tempo prima dell'arrivo di Shadow of the Erdtree, perché non ravvivare la vostra esperienza con una mod? Se trovare il gioco un po' più difficile di quanto ricordate e vorreste poterlo regolare per renderlo un po' più adatto ai vostri gusti, non temete, c'è una mod che può aiutarvi. Ecco un elenco di alcune delle nostre preferite.

Modalità facile per Elden Ring

Creatore: odashikonbu

Link per il download: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/146

Disattivare la perdita di rune alla morte

Creatore: TechieW

Link per il download: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/376

Co-Op senza soluzione di continuità

Creatore: LukeYui

Link per il download: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/510

Combattere al fianco dei propri amici è fantastico. © FromSoftware, Inc.

Metti in pausa il gioco

Creatore: TechieW e iArtorias

Link per il download: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/43

Mod Moveset di Clever

Creatore: Clever

Link per il download: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/1928