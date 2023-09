Elena Rybakina si racconta durante gli US Open

Elena Rybakina The first Kazakhstani tennis player to win a major tournament, Elena Rybakina is a powerhouse of the game with her sights set on becoming world number one.

È l'ultimo torneo del Grande Slam dell'anno e, in molti sensi, non sarà diverso dalle edizioni passate. Gli US Open 2023 sono ancora una volta ricchi di emozioni. Per l'occasione, abbiamo intervistato Elena Rybakina per scoprire come sta affrontando la competizione.

È l'ultimo torneo del Grande Slam dell'anno e, in molti sensi, non sarà diverso dalle edizioni passate. Gli US Open 2023 sono ancora una volta ricchi di emozioni. Per l'occasione, abbiamo intervistato Elena Rybakina per scoprire come sta affrontando la competizione.

È l'ultimo torneo del Grande Slam dell'anno e, in molti sensi, non sarà diverso dalle edizioni passate. Gli US Open 2023 sono ancora una volta ricchi di emozioni. Per l'occasione, abbiamo intervistato Elena Rybakina per scoprire come sta affrontando la competizione.

A ostacolare la competizione sono le condizioni climatiche abituali degli US Open, uno dei tornei più caldi e umidi dell'anno. In passato, queste condizioni hanno pesato sulla performance della Rybakina, che negli ultimi due anni non è riuscita a superare il terzo turno. "Durante gli ultimi due tornei qui negli Stati Uniti non ero fisicamente nelle migliori condizioni. A questo punto, si tratta di recuperare nel modo giusto. Devo sentirmi in forma al 100%.

A ostacolare la competizione sono le condizioni climatiche abituali degli US Open, uno dei tornei più caldi e umidi dell'anno. In passato, queste condizioni hanno pesato sulla performance della Rybakina, che negli ultimi due anni non è riuscita a superare il terzo turno. "Durante gli ultimi due tornei qui negli Stati Uniti non ero fisicamente nelle migliori condizioni. A questo punto, si tratta di recuperare nel modo giusto. Devo sentirmi in forma al 100%.

A ostacolare la competizione sono le condizioni climatiche abituali degli US Open, uno dei tornei più caldi e umidi dell'anno. In passato, queste condizioni hanno pesato sulla performance della Rybakina, che negli ultimi due anni non è riuscita a superare il terzo turno. "Durante gli ultimi due tornei qui negli Stati Uniti non ero fisicamente nelle migliori condizioni. A questo punto, si tratta di recuperare nel modo giusto. Devo sentirmi in forma al 100%.

Quest'anno sembra aver trovato il suo ritmo. Dopo aver raggiunto tre finali e averne vinta una nel 2023, la Rybakina ha dato il massimo in questa stagione. Per avere successo a New York, però, la campionessa di Wimbledon 2022 sa di dover essere nel giusto stato d'animo. "Dal punto di vista fisico mi sento molto bene in campo. A livello mentale direi che la cosa più importante è trovare un buon mix. Sì, l'obiettivo è il tennis, ma voglio anche vedere un po' la città".

Quest'anno sembra aver trovato il suo ritmo. Dopo aver raggiunto tre finali e averne vinta una nel 2023, la Rybakina ha dato il massimo in questa stagione. Per avere successo a New York, però, la campionessa di Wimbledon 2022 sa di dover essere nel giusto stato d'animo. "Dal punto di vista fisico mi sento molto bene in campo. A livello mentale direi che la cosa più importante è trovare un buon mix. Sì, l'obiettivo è il tennis, ma voglio anche vedere un po' la città".

Quest'anno sembra aver trovato il suo ritmo. Dopo aver raggiunto tre finali e averne vinta una nel 2023, la Rybakina ha dato il massimo in questa stagione. Per avere successo a New York, però, la campionessa di Wimbledon 2022 sa di dover essere nel giusto stato d'animo. "Dal punto di vista fisico mi sento molto bene in campo. A livello mentale direi che la cosa più importante è trovare un buon mix. Sì, l'obiettivo è il tennis, ma voglio anche vedere un po' la città".

Per Rybakina è fondamentale bloccare il rumore. "Quando sono in campo sono molto concentrata, soprattutto quando servo. Cerco di non farmi distrarre da nulla. Ripeto a me stessa 'concentrati sul tuo avversario e non preoccuparti del rumore circostante'. Si tratta di bilanciare queste cose.

Per Rybakina è fondamentale bloccare il rumore. "Quando sono in campo sono molto concentrata, soprattutto quando servo. Cerco di non farmi distrarre da nulla. Ripeto a me stessa 'concentrati sul tuo avversario e non preoccuparti del rumore circostante'. Si tratta di bilanciare queste cose.

Per Rybakina è fondamentale bloccare il rumore. "Quando sono in campo sono molto concentrata, soprattutto quando servo. Cerco di non farmi distrarre da nulla. Ripeto a me stessa 'concentrati sul tuo avversario e non preoccuparti del rumore circostante'. Si tratta di bilanciare queste cose.

L'anno scorso non è stato facile per me... questa volta mi sento più esperta, so cosa ci si aspetta da me".

L'anno scorso non è stato facile per me... questa volta mi sento più esperta, so cosa ci si aspetta da me".

L'anno scorso non è stato facile per me... questa volta mi sento più esperta, so cosa ci si aspetta da me".

Rybakina non è sola a New York: a supportarla c'è anche la sua famiglia. L'atleta ci racconta di voler mostrare loro alcuni dei luoghi più famosi della città. "È la prima volta che mia madre e mia sorella sono con me a New York e vogliamo divertirci insieme. Mi piacerebbe vedere la Statua della Libertà. È uno dei miei obiettivi, oltre a giocare a tennis con degli ottimi risultati."

Rybakina non è sola a New York: a supportarla c'è anche la sua famiglia. L'atleta ci racconta di voler mostrare loro alcuni dei luoghi più famosi della città. "È la prima volta che mia madre e mia sorella sono con me a New York e vogliamo divertirci insieme. Mi piacerebbe vedere la Statua della Libertà. È uno dei miei obiettivi, oltre a giocare a tennis con degli ottimi risultati."

Rybakina non è sola a New York: a supportarla c'è anche la sua famiglia. L'atleta ci racconta di voler mostrare loro alcuni dei luoghi più famosi della città. "È la prima volta che mia madre e mia sorella sono con me a New York e vogliamo divertirci insieme. Mi piacerebbe vedere la Statua della Libertà. È uno dei miei obiettivi, oltre a giocare a tennis con degli ottimi risultati."

I giocatori hanno poco tempo per sedersi dopo una vittoria. La partita successiva li attende probabilmente tra 24 e 48 ore e giocare di notte rende il processo di recupero molto più difficile: "Il tempo stringe, visto che il giorno dopo si deve giocare di nuovo. Non c'è abbastanza tempo per recuperare. Agli US Open avremo sempre un giorno di riposo dopo le partite. Questo rende le cose un po' più facili, ma spero comunque di poterle evitare".

I giocatori hanno poco tempo per sedersi dopo una vittoria. La partita successiva li attende probabilmente tra 24 e 48 ore e giocare di notte rende il processo di recupero molto più difficile: "Il tempo stringe, visto che il giorno dopo si deve giocare di nuovo. Non c'è abbastanza tempo per recuperare. Agli US Open avremo sempre un giorno di riposo dopo le partite. Questo rende le cose un po' più facili, ma spero comunque di poterle evitare".

I giocatori hanno poco tempo per sedersi dopo una vittoria. La partita successiva li attende probabilmente tra 24 e 48 ore e giocare di notte rende il processo di recupero molto più difficile: "Il tempo stringe, visto che il giorno dopo si deve giocare di nuovo. Non c'è abbastanza tempo per recuperare. Agli US Open avremo sempre un giorno di riposo dopo le partite. Questo rende le cose un po' più facili, ma spero comunque di poterle evitare".

Agli US Open, uno degli obiettivi principali della Rybakina è quello di sentirsi di nuovo in piena salute dopo gli infortuni che l'hanno frenata prima del suo arrivo a New York. Tuttavia, è abituata ad affrontare questi "ostacoli": "Tutti i miei infortuni sono il risultato del fatto che sono diventata una tennista professionista in una fase relativamente avanzata della mia carriera. Non molti sanno che ho iniziato ad allenarmi professionalmente all'età di 17 anni", rivela Rybakina. "Prima di allora mi allenavo solo in gruppo".

Agli US Open, uno degli obiettivi principali della Rybakina è quello di sentirsi di nuovo in piena salute dopo gli infortuni che l'hanno frenata prima del suo arrivo a New York. Tuttavia, è abituata ad affrontare questi "ostacoli": "Tutti i miei infortuni sono il risultato del fatto che sono diventata una tennista professionista in una fase relativamente avanzata della mia carriera. Non molti sanno che ho iniziato ad allenarmi professionalmente all'età di 17 anni", rivela Rybakina. "Prima di allora mi allenavo solo in gruppo".

Agli US Open, uno degli obiettivi principali della Rybakina è quello di sentirsi di nuovo in piena salute dopo gli infortuni che l'hanno frenata prima del suo arrivo a New York. Tuttavia, è abituata ad affrontare questi "ostacoli": "Tutti i miei infortuni sono il risultato del fatto che sono diventata una tennista professionista in una fase relativamente avanzata della mia carriera. Non molti sanno che ho iniziato ad allenarmi professionalmente all'età di 17 anni", rivela Rybakina. "Prima di allora mi allenavo solo in gruppo".

Anche se la Rybakina ha iniziato a giocare a tennis a cinque anni, i passi necessari per migliorare e diventare una professionista sono arrivati molto più tardi: "Non avevo un allenatore privato. Andavo anche a scuola e dovevo trovare un equilibrio. Il mio livello di forma fisica non poteva essere al massimo. Quindi credo che alcuni infortuni che sto subendo ora derivino dal passato. Avevo anche bisogno di sapere come funziona il mio corpo. Ma è così, non puoi controllarlo. Ci sono molti cambiamenti nel tennis", spiega.

Anche se la Rybakina ha iniziato a giocare a tennis a cinque anni, i passi necessari per migliorare e diventare una professionista sono arrivati molto più tardi: "Non avevo un allenatore privato. Andavo anche a scuola e dovevo trovare un equilibrio. Il mio livello di forma fisica non poteva essere al massimo. Quindi credo che alcuni infortuni che sto subendo ora derivino dal passato. Avevo anche bisogno di sapere come funziona il mio corpo. Ma è così, non puoi controllarlo. Ci sono molti cambiamenti nel tennis", spiega.

Anche se la Rybakina ha iniziato a giocare a tennis a cinque anni, i passi necessari per migliorare e diventare una professionista sono arrivati molto più tardi: "Non avevo un allenatore privato. Andavo anche a scuola e dovevo trovare un equilibrio. Il mio livello di forma fisica non poteva essere al massimo. Quindi credo che alcuni infortuni che sto subendo ora derivino dal passato. Avevo anche bisogno di sapere come funziona il mio corpo. Ma è così, non puoi controllarlo. Ci sono molti cambiamenti nel tennis", spiega.