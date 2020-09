I 5 motivi per amare la Nuova Zelanda secondo Emil Johansson

Alcune cose valgono l'attesa, come esplorare uno dei paesi più belli e adatti a girare in mountain bike del mondo. Ci sono voluti tre viaggi in Nuova Zelanda prima che lo slopestyler potesse esplorare alcuni dei suoi percorsi più belli. Ora, completamente conquistato dalla magia del luogo, Johansson vuole diventare cittadino onorario di Queenstown. Non possiamo biasimarlo.

Premi play e guarda Johansson fare magie a Queenstown nel video in basso.

Emil Johansson in Nuova Zelanda

È lontana, ma un viaggio in Nuova Zelanda ne vale la pena!

Johansson è andato in Nuova Zelanda per prendere parte al Crankworx Rotorua Slopestyle sia nel 2017 che nel 2019, senza avere l'occasione di girare in libertà alcuni dei luoghi più belli del mondo.

Nel 2017 è stata la prima volta dell'allora 17enne Johansson al Crankworx Rotorua, la sua seconda competizione Crankworx Slopestyle, quindi il suo obiettivo era solo partecipare alla gara. Nel 2018, a causa dei suoi problemi di salute, Johansson non ha viaggiato, mentre nel 2019 ha avuto un grosso incidente durante le prove a Rotorua, si è rotto un paio di costole e ha avuto una commozione cerebrale. Doveva andare a Queenstown per filmare Ride with the Swedes con il suo connazionale Martin Söderström, ma l'infortunio gli ha impedito di partecipare alle riprese.

“È stato difficile. Sono entrato in astinenza dalla bici. Dovevo solo andare avanti e tornare in sella", spiega Johansson.

I dintorni di Queenstown sono indimenticabili © Jay French

Finalmente nel 2020, dopo aver vinto il Crankworx Rotorua Slopestyle con quella che può essere descritta solo come una corsa storica, Johansson ha potuto spendere un po' di tempo su alcune delle tracce più belle di Queenstown e dintorni.

Puoi rivivere quella storica corsa Crankworx qui:

La run slopestyle vincente di Emil Johansson – Rotorua

Queenstown è la materia dei sogni in mountain bike

C'è, ovviamente, una quantità folle di trail in tutto il paese, ma cominciare l'esplorazione a Queenstown è perfetto, un luogo dove le opportunità di guida sembrano infinite.

Queenstown ha tutto quello che si desidera

Johansson: “Queenstown ha tutto. C'è il downhill bike park Skyline e c'è il paradiso per BMX e Dirt jump a Gorge Road che è curato maniacalmente dai BMXer locali. Sono anche andato a visitare Frew Farm, una destinazione da sogno che ho visto tante volte nei film di MTB. Poi, naturalmente, ci sono tutti i sentieri che corrono sulle colline circostanti della città. C'è tutto per tutti”.

Emil Johansson gira a Gorge Road © Jay French

Non sei mai limitato a una sola bici

Per il viaggio in Nuova Zelanda, Johansson ha portato una bici da slopestyle e da downhill del suo sponsor Trek, ma avrebbe voluto portarne altre con sé per esplorare adeguatamente tutte le possibilità.

Non ci sono limiti alla mountain bike, soprattutto a Queenstown e in Nuova Zelanda in generale

"La cosa fantastica della mountain bike è che non devi rinchiuderti in un genere specifico", spiega Johansson. “Se, ad esempio, un giorno piove e non puoi fare dirt jump, non c'è bisogno di piangere, prendi semplicemente la bici da downhill e percorri i sentieri tutto il giorno. Oppure, se c'è troppo vento per fare grandi salti, ti dirigi nel bosco e percorri un single track tecnico e ripido. Non ci sono limiti alla mountain bike, soprattutto a Queenstown e in Nuova Zelanda in generale".

Emil gira grosso anche in DH © Jay French

È la pace

Ovviamente ci sono vantaggi nel pedalare in Nuova Zelanda che non includono solo tutti i sentieri, ma anche i paesaggi stupendi e la cordialità della gente del posto. Una cosa che spicca in particolare per Johansson è che non si incontrano animali che siano un pericolo per l'uomo, come in Australia.

“C'è qualcosa in Nuova Zelanda che mi ricorda casa. I grandi paesaggi, le città lontane tra loro, la quiete. Ovviamente la Svezia non è così esotica, ma non so cosa sia, mi ricorda solo un po' casa”, dice Johansson.

Niente è come casa, ma quasi © Jay French

Non puoi andartene senza lasciare il segno

Il piano di Johansson dopo il Crankworx Rotorua era quello di filmare in Nuova Zelanda per un progetto che era in una fase avanzata di pianificazione, ma poi il mondo è andato improvvisamente in lockdown e il progetto è stato annullato, a causa delle restrizioni sui viaggi.

“Ho deciso di sfruttare al meglio la situazione. Ero entusiasta di poter girare per la prima volta da secoli (a causa dell'inverno svedese), quindi non vedevo l'ora di lavorare a un edit".

Quando le cose non vanno secondo i piani, fai nuovi piani © Jay French

Dato che Queenstown ha una comunità di rider davvero interessante, Johansson si è subito messo in contatto con due creator locali e ha avuto accesso a qualche secret spot. Il trio ha deciso di filmare per un paio di giorni per sfruttare al meglio la situazione. Il risultato? Un edit in cui Johansson può mostrare il suo talento e dimostrare di essere molto più di un atleta di slopestyle.

“È un passo che volevo fare da tempo. Adoro guidare tutti i tipi di MTB, in particolare la mia bici da downhill".

From dusk till dawn © Jay French