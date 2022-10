Rivivi le 8 vittorie consecutive di Emil Johansson al Crankworx World Tour

Da quel giorno, Johansson non ha smesso di vincere ai Crankworx che sono seguiti. Non. Una sola. Volta. È lui infatti a essere diventato il secondo atleta della storia - dopo Nicholi Rogatkin - a conquistare la Triple Crown of Slopestyle vincendo (nell'arco di un anno solare) negli eventi di Innsbruck, British Columbia e Rotorua.

Ora, con otto vittorie consecutive al suo attivo, il re indiscusso dello slopestyle è l'uomo da battere. Johansson continua a esibirsi in una folle corsa dopo l'altra, con i suoi avversarsi che continuano a grattarsi la testa per capire come fare a batterlo.

Non solo Johansson ha iniziato la sua serie di vittorie portando a casa l'evento di slopestyle più prestigioso al mondo (il Red Bull Joyride) ma lo ha fatto dopo essere stato lontano dalle competizioni per quasi due anni, combattendo una malattia autoimmune che quasi ha messo fine alla sua carriera. Puoi sentire i commentatori dire: "Emil è stato definito il futuro, il più grande di tutti i tempi grazie al suo enorme potenziale". Non sanno quanto ci abbiano preso.

