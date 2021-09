Keta Music Vol. 3: fatto da Emis Killa per Emis Killa

«Guarda, lascio le chiavi al gommista e ti rispondo subito» dice Emis Killa , subito prima di rivolgersi al suddetto professionista per chiedere quanto ci vorrà per un cambio gomme.

Il gommista risponde "un quarto d'ora". Per cui, in diretta dalla sala d'attesa di Ivan, il gommista di fiducia di Emis Killa, abbiamo tutto il tempo di chiacchierare in videocall sul nuovo mixtape, Keta Music Vol. 3 : il grande ritorno di un format iniziato molto tempo fa e continuato "perché a me piace ancora fare rap per me stesso, senza imparanoiarmi sulle classifiche". E meno male che c'è ancora gente come Emiliano Rudolf Giambelli. E anche il suo gommista, che in 15 minuti ti cambia un treno gomme.

Come mai ci sono sempre tanti anni di distanza tra i vari Keta music?

Eh, perché in mezzo ci sono i dischi. Sennò dovrei fare i tape a discapito dei dischi. È anche una questione burocratica: la priorità ce l'hanno i dischi perché ti impegni contrattualmente a fare album, non mixtape. Ci sono impegni, scadenze. E poi il mixtape rispetto a un disco ha un impegno, una vita, dei guadagni, una promozione e dei numeri diversi rispetto a un disco. I mixtape sono una libidine personale perché mi piace fare ancora un certo rap senza imparanoiarmi delle classifiche. È una roba che non tutti fanno per questo motivo: non è di certo il disco che ti fa fare il mega tour e il mega guadagno.

Questo era il momento giusto per uscire con il terzo capitolo della saga Keta Music. Perché arrivando da un disco come 17 con Jake La Furia , i fan sono focalizzati su quel tipo di musica che arriva da Emis Killa. La gente se lo aspettava un Keta Music. Andava a coprire anche il periodo estivo in un momento in cui non avevo assolutamente voglia di fare i singoloni estivi. Singoli che sono anche in classifica in questo momento, ma avevo zero voglia. Allora per non fare proprio l'artista che dorme ho fatto un nuovo mixtape.

Cosa vuole dimostrare questo terzo Keta Music?

Che alla fine del cerchio, dopo tutti questi anni (13 dal primo e questo) avevo ragione io. Cioè che amo ancora questa cosa del rap. Non era un bluff. Come tutti ho fatto magari zig zag nella mia carriera, ma chi cazzo può dirmi niente? Potevo mettere tutti i più hype e invece ho messo gli emergenti. Ho messo DJ Shocca che non è il producer con migliaia di follower ma è la storia concreta del rap italiano.

Era inevitabile il ritorno del boom bap? Se n'è mai andato il rap vecchia scuola?

Inevitabile non so, però ho sempre sperato che non morisse. Mi sono detto: come cazzo è possibile che nessuno abbia più voglia di ascoltare del rap fatto bene? Che è una roba che va oltre il boom bap. Perché poi anche io per un momento l'ho abbandonato. Perché le cose finite da poco sembrano vecchie. Bisogna aspettare qualche anno perché diventino quasi vintage, classiche. Alla fine è la dimostrazione del fatto che la musica con cui siamo cresciuti aveva qualcosa in più dal punto di vista del palato, del gusto musicale.

Ma i tuoi fan preferiscono gli album o i mixtape?

Assolutamente gli album. Perché gli album vengono lavorati diversamente. Sono curioso di sapere come andrà questo negli anni. C'è da dire che ci sono mixtape tipo quelli di Lazza o di Guè Pequeno che sono andati molto bene. Quindi speriamo bene in un riscontro nei fan.

In uno skit dici che arrivi da un periodo difficile. È stato terapeutico in questo senso Keta Music?

Se ti riferisci al pezzo con Madame, lì più che altro mi riferivo a un periodo estenuante a livello lavorativo. Stress personale, ma non quello brutto. Ero pieno di lavoro perché stavo finendo il tape e qualche major di qualche artista non ha autorizzato le strofe pochi giorni prima del master. Quindi togli l'artista, riscrivi la strofa, sostituisci i sample che non vengono autorizzati da quest'altra major.

Una rottura di coglioni 'sto mixtape che manco quando ho fatto il disco ufficiale, raga. A un certo punto l'ho odiato. Poi ho anche una bimba che non sta andando all'asilo, e ti assicuro che tenere una marmocchia di 3 anni per 4 giorni a settimana non è facile. Insomma, era un periodo di stanchezza fisica e mentale. Ma tutto si è risolto per il meglio.

Red Bull 64 Bars: Emis Killa prod. 2nd Roof