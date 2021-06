5 errori da evitare quando ci si allena

Nonostante i grandi sacrifici e lo slalom tra fatica, sudore, indolenzimenti e levatacce, alcuni sforzi potrebbero essere vanificati da banali errori , che generalmente colpiscono i runner neofiti.

Ecco i cinque più frequenti (e qualche consiglio su come evitarli):

01 1. Mangiare troppo prima di un allenamento

Alcuni di voi diranno che questo è un consiglio banale. Ma mangiare prima di allenarsi, magari pensando di fare una “scorta” di energia accumulando carboidrati e calorie, non è affatto una buona idea . Con un “peso” così, tutto diventerà più difficile. La causa? State togliendo parte del flusso sanguigno necessario per correre, indirizzandolo allo stomaco. E nel caso vogliate stare leggeri e mangiare una barretta energetica, controllate sempre l’etichetta. Alcune contengono zuccheri che potrebbero “disturbare” la vostra corsa e costringervi a un pit-stop forzato!

Camille Leblanc-Bazinet in palestra © David Tittle / Red Bull Content Pool

02 2. Fare lo stesso esercizio ogni settimana

Uno dei segreti per migliorare le proprie prestazioni e per guadagnare un po’ di autonomia in più è quello di inserire nella vostra routine uscite ed esercizi diversi ogni settimana. Ripetere sempre gli stessi allenamenti infatti vi farà sedere sugli allori e sui guadagni appena conquistati. E allora via libera a ripetute, allunghi, variazioni, salite. Alternate sempre . Allenerete così ogni volta gruppi muscolari diversi e aumenterete forza e resistenza. Garantito!

03 3. Riposare troppo tra una ripetuta e l’altra

Se il vostro obiettivo è la velocità, benvenuti nel favoloso mondo delle ripetute. Le ripetute sono un esercizio da svolgere con attenzione se si vogliono raggiungere performance elevate. Quando si parla di tempi, il recupero tra una ripetuta e la successiva non dovrebbe mai essere maggiore della durata dell’esercizio stesso, nella maggior parte dei casi mai più della metà . Se – ad esempio – si fa una ripetuta da 1.000 metri in 5 minuti, il tempo di recupero, prima di riprendere con la successiva, non dovrebbe essere più di 2 minuti e mezzo, massimo 3.

04 4. Prendere farmaci per continuare ad allenarsi

Il nostro corpo funziona come una macchina perfetta. Ha bisogno di regolazioni certo, ma è anche un grandissimo alleato quando si tratta di lanciare segnali. E il dolore è un allarme che non va sottovalutato. Mai. Molti atleti, non necessariamente professionisti, assumono farmaci e antinfiammatori in quantità a volte esagerate e senza indicazioni da parte di medici e specialisti, al solo scopo di continuare a correre e allenarsi. Ma ricordate che la corsa è vita, libertà, gioia. Non schiavitù da farmaci. Pensateci due volte prima di prendere un’altra pastiglia.

Kate Courtney allena l'equilibrio © Jesse DeYoung / Red Bull Content Pool

05 5. Allenare solo una parte del corpo

Le gambe non sono le uniche a muoversi e a interagire quando si tratta di correre. Anche tutte le altre parti del corpo contribuiscono infatti al movimento e al miglioramento delle prestazioni: addominali, dorsali, braccia, busto, quello che in gergo si chiama “core”. Introducete nella vostra routine anche un po’ di allenamento funzionale, aumentando l’attività fisica a corpo libero. Ne guadagnerete in forza, che vi aiuterà a sopportare gli allenamenti più faticosi e a chiudere le gare con maggior lucidità. E adesso sotto con gli addominali!