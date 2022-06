cNed ha raggiunto la vetta della scena di Valorant

cNed è riuscito velocemente a farsi un nome nella scena Turca prima e in quella internazionale poi, arrivando tra i primi in Europa al Twitch Rivals del 2020 e qualificandosi in seguito alle finali europee del Valorant First Strike. Nel 2021 poi ha coronato il suo sogno di vincere il Valorant Champions e questo l'ha catapultato dritto nella storia della competizione davanti ad una platea internazionale di appassionati.

