La storia del maestro di FIFA Msdossary

"Il calcio è competizione, è la mia passione" ci ha detto Musaed "Msdossary" Al Dossary quando ci siamo visti, e possiamo tranquillamente affermare che questo è un sentimento molto diffuso tra gli appassionati di tutto il mondo. Tuttavia, Musaed Al Dossary non è un fan qualsiasi.

Nato e cresciuto nel cuore di Khobar, una delle città più vibranti e moderne dell' Arabia Saudita , Msdossary ha dedicato la sua vita al suo amato sport, sia sul campo vero e proprio, sia sui campi virtuali di FIFA. Una dedizione al pallone che solo poche persone al mondo posso vantare.

Sebbene la sua passione per il calcio giocato non sia mai sparita, l'attenzione di Msdossary si è spostata al gaming dopo uno spiacevole infortunio in giovane età. Giocando a FIFA contro i suoi cugini ha capito presto di essere portato per la competizione, avendo un ritmo e una capacità di posizionamento che i suoi coetanei non riuscivano nemmeno ad avvicinare. Quando ha cominciato a scontrarsi con giocatori più bravi, Msdossary ha dimostrato di aver affinato la sua tecnica ad un livello decisamente alto, anche grazie alle migliaia di ore passate a scalare la classifica online di FIFA .

Msdossary in campo. © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

"Non ho mai incontrato nessuno che gioca come lui" ha ammesso suo cugino Thamer. "È un artista in quello che fa!".

Dopo essere cresciuto sui campi da calcio, Msdossary ha iniziato a farsi un nome nel mondo del gaming con FIFA 17. Ha raggiunto la vetta della classifica di FUT Champions e si è qualificato così nel suo primo evento LAN dal vivo. Quando la carriera negli esport ha cominciato ad ingranare, è stato costretto a chiedersi se mettere in pausa gli studi per cercare di sfondare fosse la scelta giusta. Introno a lui nessuno dava credito a questa opzione, ma Msdossary ha deciso comunque di seguire il suo sogno.

"La prima volta che ho sentito il nome Al Dossary era il periodo di FIFA 17, si trovava in cima alla classifica di FUT Champions" ha ricordato Spencer "Gorilla" Ealing , il campione del mondo in carica quell'anno. "Era un mese interamente dedicato alle qualifiche e bisognava ottenere il numero più alto di vittorie possibile per accedere all'evento LAN dal vivo". Nel corso di un weekend Msdossary vinse 40 partite e si catapultò in cima alla classifica.

Il pro-player arrivò così in Canada, al suo primo evento internazionale di FIFA. Era un giocatore anonimo e sotto pesante jet-lag, ma non perse nemmeno una partita e torno in patria da vero campione di FIFA.

Il pro di FIFA Msdossary © Cedric Ghoussoub / Red Bull Content Pool

Rendere orgogliosa la mia famiglia è molto importante per me. Musaed 'Msdossary' Al Dossary

Dopo la sua incredibile performance di debutto, Msdossary incassò una serie di successi che lo portarono a rappresentare brand esport come Rogue, Al-Ittihad e Tundra Esports . "Il mio calendario è completamente incentrato su FIFA, un mese ricordo di aver preso l'aereo 17 volte per raggiungere i diversi eventi dal vivo. Le persone pensano che noi giocatori siamo molto fortunati nel fare un lavoro del genere, ma non si rendono conto che tipo di sacrifici bisogna fare".

Ora spesso si ritrova a viaggiare con un gruppetto di amici e familiari che lo supportano durante i tornei. Questi legami sono chiaramente molto cari a Msdossary e lo hanno aiutato ad ottenere risultati eccezionali durante la sua carriera.

Msdossary © Cedric Ghoussoub / Red Bull Content Pool

Nonostante sia ancora nella sua forma migliore, Msdossary sa bene che le carriere da pro non durano per sempre, quindi si è già messo al lavoro per lanciare un progetto tutto suo: Team Falcons . L'obiettivo di questa squadra esport è quello di entrare in contatto con la community locale e aiutare i talenti emergenti. Ma per sviluppare questo progetto c'è ancora tempo, dato che Msdossary ha solo 21 anni. Quest'anno dice di voler arrivare a vincere il mondiale e, a giudicare dai suoi recenti risultati, potrebbe farcela davvero.