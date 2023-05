Alcuni eventi Red Bull che non puoi assolutamente perdere!

Red Bull Hardline Register for ticket updates and event announcements for any future Red Bull Hardline events here.

Red Bull Batalla National Final Mexico Red Bull Batalla returns stronger this season. Who will become the National Champion?

Red Bull Erzbergrodeo Arguably the most famous off-road motorcycle race in the world, Red Bull Erzbergrodeo sees riders blast their way up 35km of gravely roads, treacherous terrain and forest climbs at the Erzberg mine.

Red Bull Kumite 2023 This July, 16 of the best gamers from around the world will battle in the cage for the first international Street Fighter 6 tournament.

Red Bull Hardline Twenty of the world’s best and bravest riders are put to the test in this one-of-a-kind race.

Red Bull Kumite Ready for one the most prestigious fighting game tournament series? Learn more about Red Bull Kumite.

In quale altro posto puoi guardare quasi 2.000 piloti di enduro che si fanno strada sulle strade ghiaiose della miniera di Erzberg per due giorni, sperando di essere tra i 500 più veloci qualificati per la gara di domenica? Beh, da nessun'altra parte in realtà, e se ti piacciono queste avventure, questo è il posto giusto. Red Bull Erzergrodeo è probabilmente l'enduro di un giorno più duro del mondo, con 35 km di terreno insidioso, tra giardini con massi e salite impegnative - ma solo i più coraggiosi raggiungeranno il traguardo. Dai un'occhiata all'edizione 2022 nel video qui sotto.

In quale altro posto puoi guardare quasi 2.000 piloti di enduro che si fanno strada sulle strade ghiaiose della miniera di Erzberg per due giorni, sperando di essere tra i 500 più veloci qualificati per la gara di domenica? Beh, da nessun'altra parte in realtà, e se ti piacciono queste avventure, questo è il posto giusto. Red Bull Erzergrodeo è probabilmente l'enduro di un giorno più duro del mondo, con 35 km di terreno insidioso, tra giardini con massi e salite impegnative - ma solo i più coraggiosi raggiungeranno il traguardo. Dai un'occhiata all'edizione 2022 nel video qui sotto.

In quale altro posto puoi guardare quasi 2.000 piloti di enduro che si fanno strada sulle strade ghiaiose della miniera di Erzberg per due giorni, sperando di essere tra i 500 più veloci qualificati per la gara di domenica? Beh, da nessun'altra parte in realtà, e se ti piacciono queste avventure, questo è il posto giusto. Red Bull Erzergrodeo è probabilmente l'enduro di un giorno più duro del mondo, con 35 km di terreno insidioso, tra giardini con massi e salite impegnative - ma solo i più coraggiosi raggiungeranno il traguardo. Dai un'occhiata all'edizione 2022 nel video qui sotto.

Watch all the action as 1,500 riders and thousands of fans descend on the mining town of Eisenerz, Austria.

Se non hai familiarità con il Red Bull Dual Ascent, è un evento di arrampicata a squadre presso l'imponente diga della Verzasca, alta 220 m, in Svizzera, che si è svolta per la prima volta nell'ottobre del 2022. L'anno scorso, gli scalatori sono stati invitati a competere in squadre di due persone per tre giorni. Ora Red Bull Dual Ascent torna per il 2023 a novembre e se volevi un scusa per visitare la Svizzera, l'hai trovata. Assicurati solo di non soffrire di vertigini! Guarda il video qui:

Se non hai familiarità con il Red Bull Dual Ascent, è un evento di arrampicata a squadre presso l'imponente diga della Verzasca, alta 220 m, in Svizzera, che si è svolta per la prima volta nell'ottobre del 2022. L'anno scorso, gli scalatori sono stati invitati a competere in squadre di due persone per tre giorni. Ora Red Bull Dual Ascent torna per il 2023 a novembre e se volevi un scusa per visitare la Svizzera, l'hai trovata. Assicurati solo di non soffrire di vertigini! Guarda il video qui:

Se non hai familiarità con il Red Bull Dual Ascent, è un evento di arrampicata a squadre presso l'imponente diga della Verzasca, alta 220 m, in Svizzera, che si è svolta per la prima volta nell'ottobre del 2022. L'anno scorso, gli scalatori sono stati invitati a competere in squadre di due persone per tre giorni. Ora Red Bull Dual Ascent torna per il 2023 a novembre e se volevi un scusa per visitare la Svizzera, l'hai trovata. Assicurati solo di non soffrire di vertigini! Guarda il video qui: