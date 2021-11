Tutti gli eventi di Riders Republic

è arrivato sulle nostre console mantenendo tutte le promesse fatte in questi anni di hype e anticipazioni. Gli sport a disposizione sono tantissimi e gli eventi ufficiali replicati nel gioco ancora di più. Per caso avete sempre sognato di partecipare ad un evento Red Bull? Grazie al nuovo videogioco di Ubisoft ne potete vivere in digitale addirittura 11, uno più folle dell'altro. Vediamo quali sono e come appaiono dal vivo.