La Red Bull Hardline non è adatta ai deboli di cuore. Considerata una delle gare di mountain bike in discesa più dure al mondo, il percorso è stato progettato dal pioniere delle piste di DH Dan Atherton e mette alla prova sia l'abilità che i nervi.

E per la prima volta in assoluto, Red Bull Hardline si è svolto anche in Australia, al Maydena Bike Park in Tasmania, il 23-24 febbraio 2024.