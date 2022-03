Quest'anno si ritorna a parlare di combattimenti: dal 5 al 7 agosto, al Mandalay Bay di Las Vegas, si terrà l'EVO 2022. L'ultima "vera" edizione della competizione risale ormai a 3 anni fa: era il 2019 quando la community dei picchiaduro si è riunita per l'ultima volta nel più grande torneo a gironi aperti del mondo. Lo scorso anno abbiamo potuto placare la fame di scontri con EVO Online, ma la voglia di tornare dal vivo è davvero tanta, sia per i giocatori, sia per gli spettatori. E visto che di recente l'organizzazione ha annunciato i giochi che saranno presenti all'EVO 2022, cogliamo l'occasione per fare un ripasso della situazione attuale.

01 Street Fighter V

Campione EVO in carica: Masato “Bonchan” Takahashi

Cosa sarebbe EVO senza Street Fighter? Il Re dei picchiaduro sta ancora andando forte e presto potremo finalmente mettere le mani sul sesto capitolo, ma negli ultimi tempi Guilty Gear Strive ha fatto capire a Capcom che la corona potrebbe non rimanere sulla stessa testa ancora a lungo. Il campione EVO in carica è il leggendario Masato “Bonchan” Takahashi , un esperto di Karin che nel 2019 ha battuto Bigbird dagli Emirati Arabi Uniti nella Grand Final.

49 min The Art of Street Fighting I migliori giocatori di Street Fighter V si preparano alla sfida definitiva del Red Bull Kumite.

02 Guilty Gear Strive

Campione EVO in carica: Nessuno.

Guilty Gear Strive è stata la rivelazione degli ultimi anni. La sua grafica eccellente, il netcode ottimo e un elevato grado di accessibilità hanno permesso a tantissimi giocatori di apprezzare i suoi combattimenti in stile anime. Il predecessore di Strive aveva già fatto capolino all'EVO diverse volte, ma questa volta la scena è completamente diversa. Non abbiamo un campione in carica quindi, ma nell'ultimo Red Bull Kumite un Gobou molto in forma è riuscito a sbaragliare la concorrenza.

14 min Highlights from Las Vegas Watch highlights from the invitational, which featured Street Fighter V, Tekken 7 and Guilty Gear -Strive-.

03 Mortal Kombat 11 Ultimate

Campione EVO in carica: Dominique “SonicFox” McLean

Il clamore attorno alla serie di Mortal Kombat negli ultimi tempi si è placato, ma uno zoccolo duro di giocatori si sfida ancora in combattimenti all'ultimo sangue in attesa che Netherrealm Studios faccia la sua prossima mossa. Il livello della competizione sarà sicuramente molto alto, e siamo curiosi di scoprire se SonicFox cercherà di difendere il titolo dopo aver vinto l'ultima edizione ed essersi piazzato secondo in Dragon Ball FighterZ lo stesso anno.

04 Tekken 7

Campione EVO in carica: Arslan “Arslan Ash” Siddique

Negli ultimi anni Tekken 7 non ha avuto vita facile a causa del suo scarso netcode, che ha impedito alle competizioni online dedicate al titolo di diventare una valida alternativa a quelle "live", ma adesso che si torna offline le cose stanno per cambiare. Nel 2019 Arslan Ash è riuscito a strappare il titolo in finale alla leggenda coreana di Tekken, Knee.

13 min Unfold Arslan Ash Dalle sale giochi del Pakistan al palcoscenico mondiale, questa è la storia del miglior giocatore di Tekken

05 The King of Fighters XV

Campione EVO in carica: Nessuno.

The King of Fighters torna all'EVO dopo qualche anno di pausa con un look rivisto e un più moderno rollback netcode. La serie porta con sé un retaggio importante, sarà in grado di farsi strada nuovamente in mezzo a tutti questi ottimi titoli? Noi speriamo di sì, e non vediamo l'ora di scoprire quali giocatori si cimenteranno nell'impresa.

06 Melty Blood: Type Lumina

Campione EVO in carica: Nessuno.

Per molti anni Melty Blood è stato uno di quei giochi che tutti conoscono ma che pochi giocano (ad alto livello). I suoi tornei solitamente cercavano di fare da contorno a quelli di giochi più prestigiosi, spesso finendo per essere disputati nei parcheggi degli eventi. Ora, però, la serie ha l'occasione di riscattarsi su un palcoscenico internazionale. Riuscirà nell'intento?

07 Dragon Ball FighterZ

Campione EVO in carica: Goichi “Go1” Kishida

Dragon Ball FighterZ è al momento in un periodo di transizione. L'ultima patch ha stravolto completamente il gioco, obbligando i giocatori ad allenarsi come se si trattasse di un sequel. Per i player è una situazione stressante, ma per gli spettatori sarà interessante vedere chi riuscirà a interpretare al meglio le nuove condizioni. Chissà se il giapponese conosciuto come Go1 sarà in grado di tenersi stretto lo scettro.

9 min Arcades Old and young alike discuss the importance of Japan's vibrant and flourishing arcade scene.

08 Gran Blue Fantasy Versus

Campione EVO in carica: Nessuno.

Questo è un titolo recente che non ha mai avuto modo di mettersi alla prova in eventi dal vivo, soprattutto di livello internazionale. La nuova edizione dell'EVO ha deciso di dargli un'opportunità e presto scopriremo se è stata la scelta giusta.

09 Skullgirls 2nd Encore

Campione EVO in carica: Nessuno.

Chiudiamo il cerchio con un gioco che nel 2013 aveva perso il suo slot in favore di Smash Bros e che nel 2021 è finalmente entrato nella competizione grazie a EVO Online. La community che gravita intorno al titolo è davvero molto appassionata: speriamo che anche il livello delle sfide sia all'altezza.