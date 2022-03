La storia della serie GRID

Alla fine degli anni '90, il genere dei giochi di corse ha trovato nuova linfa vitale nelle console casalinghe. TOCA Touring Car Championship ha debuttato nel novembre del 1997 ed è stato subito accolto come uno dei titoli più realistici del momento. Aveva 8 team ufficiali, 9 piste e weekend di gara composti da qualifiche e gare. Due anni dopo è uscito il sequel che ha introdotto diverse licenze ufficiali, un comparto tecnico migliorato e i danni realistici, che sono diventati il punto di forza della serie. Nel 2000 è uscito poi TOCA World Touring Cars che si è allontanato dalla direzione impostata dai suoi predecessori introducendo anche produttori come Audi, BMW, Mitsubishi e Opel.

Dopo una pausa di tre anni, lo studio torna sul mercato proponendo DTM Race Driver. La prima cosa che salta all'occhio è sicuramente la tecnologia migliorata in tutte le sue componenti, sia a livello grafico, sia a livello di gameplay puro. Tra i suoi punti di forza c'erano 38 circuiti su licenza, 42 auto dettagliate, un modello realistico per i danni e una modalità storia innovativa, oltre all'introduzione di supertruck, auto da rally e multiplayer online fino a 12 giocatori.

Con la settima generazione di console arriviamo finalmente all'uscita del primo GRID. Il cambio di nome accompagna un distacco netto dalle corse su licenza e dal gameplay orientato al realismo puro, per avvicinarsi ad uno stile ibrido, tra la simulazione e l'arcade, che introduceva persino un sistema di rewind per correggere gli errori più penalizzanti. Al suo interno c'erano 45 auto su licenza, 89 percorsi, inclusa la leggendaria 24 Ore di Le Mans, e un motore di gioco definito EGO che non era nemmeno paragonabile a quanto visto in precedenza.

Grid: Autosport lascia nella polvere il deludente predecessore (GRID 2) riportando la serie sui binari giusti: un gameplay rifinito che strizza l'occhio al realismo avvicinandosi allo sport reale. Il gioco cambiava molto in base alla categoria utilizzata (Touring, Endurance, Open Wheel, Tuner e Street) e il mix di circuiti reali e fittizi era davvero azzeccato (per la prima volta c'era anche il