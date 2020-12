Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e il lunedì in un nuovo formato video. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP di Abu Dhabi di Formula 1 svoltosi a Yas Marina:

Voto 10 a Verstappen. Una vittoria sul finale che premia un anno di fatiche e attacchi, di frustrazioni e imprese. Quindi mi pare un risultato sacrosanto per il pilota che più ha infastidito la Mercedes. Fosse un poco più propenso alla risata, alla leggerezza, sarebbe da invitare a cena per Natale. Distanziati, ovviamente, mi raccomando.

Voto 9 a Vettel. La gara, stavolta c’entra poco. Piuttosto un saluto con rispetto dopo una lunga avventura rossa con dentro qualche punto nero. Per chi lo ammira, per chi lo critica, questo è il momento di rendere omaggio ad un pilota vincitore di 4 Mondiali che cambia squadra e vita. Grazie. Comunque grazie. Poi se non canta una versione modificata di Azzurro, meglio, dai.

Voto 8 a Norris e a Ricciardo. Faranno coppia il prossimo anno e hanno chiuso il 2020 con gare di prim’ordine. Formando, al netto dei risultati, una delle coppie più simpatiche di quest’epoca stracolma di gente che la mette giù dura. Sarebbe bello leggere le loro letterine a Babbo Natale.

Voto 7 ad Albon. Non sappiamo se ce la farà a conservare il posto. In ogni caso ce l’ha messa tutta e fare belle figure di fianco a Verstappen è come cercare di farsi notare di fianco a Brad Pitt. Con tutto il rispetto per Perez, non merita di uscire dal giro.

Buona gara per Alexander Albon © Rudy Carezzevoli/Getty Images

Voto 6 a Raikkonen. Pure lui ha chiuso con dignità una stagione in chiaroscuro. Ha Giovinazzi come compagno, lo dico per dare misura. Non Jim Clark. Comunque, un bel commiato per un pilota destinato a stabilire record di longevità strepitosi.

Voto 5 a Bottas. Dopo tutte le botte che ha preso ha ancora una cera invidiabile. Se non altro, un ultimo atto davanti a Hamilton. Per uno che è stato dietro troppo spesso e malvolentieri, una consolazione piccola ma sufficiente per tornare a casa, a giocare a hockey, lontano da tutti e da tutto.

Voto 4 a Leclerc. Loffio, svogliato, chissà. Un ultimo atto pallido, senza gioia. Questa Ferrari 2020 l’ha segnato. Solo che da Charles non sono ammessi giorni no e lui ne ha avuto qualcuno di troppo. Ottavo nel Mondiale. No, dico: ottavo.

Voto 3 a Stroll. In bambola stabile anche ad Abu Dhabi. Il futuro compagno di Vettel fa dieci pasticci per ogni giornata smaltata. Non ci siamo, povera stella. Ha il posto garantito. Con tutti i disoccupati in circolazione un filo imbarazzante.

Voto 2 a Hamilton. Il voto è una esagerazione ma anche una occasione da non perdere. Battuto da Verstappen, da Bottas…Non sta bene, è reduce dal Covid. Perché insistere? Per tenere alla larga Russell? Insomma, meglio dimenticare quest’ultimo capitolo di una storia indimenticabile. E poi ‘sta tiritera del contratto ha un po’ stufato.

Il GP di Abu Dhabi non ha regalato troppi colpi di scena... © Rudy Carezzevoli/Getty Images

Voto 1 ad Abu Dhabi. Chi è riuscito a stare sveglio vince un boero. Una pista inutile, alla faccia dei fuochi artificiali, il tramonto e balle varie. Zzzzzzzz…..