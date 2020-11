Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e il lunedì in un nuovo formato video. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP del Bahrain di Formula 1 svoltosi a Sakhir:

Voto 10 a Grosjean. Sopravvivere a un incidente mortale è cosa da fenomeni. Ce l’ha fatta e siamo felici per lui. Il resto conta zero, a cominciare dalla dinamica per finire alle solite inutili polemiche sulla sicurezza. Questo sport corre su in filo sottile ed è una festa vedere sbucare dall’inferno e risorgere un uomo.

Voto 9 a Kvyat. Non contento dello spavento provato poco prima, ha insistito sulla via del brivido, mettendo Stroll a testa in giù. Per essere uno che spera nella riconferma non c’è male. Bromuro? Oh yes!

Gara difficile per Daniil Kvyat in Bahrain © Rudy Carezzevoli/Getty Images

Voto 8 a Perez. Ancora una gara d’attacco, ancora una rogna. Dispiace per Sergione che sta perdendo il posto, che non trova posto, che pare proprio ora un fenomeno anche se fenomenale non è mai stato. Onesto e un po’ sfigato, piuttosto. Ciao.

Voto 7 a Albon. Lui il brivido l’ha cercato in prova. Sembrava rintronato, ha rimediato un podio che per lui vale oro. O forse nulla. Comunque un omaggio alla tempra lo merita. Fa di tutto, proprio di tutto per tenersi in pista.

Alexander Albon sale sul podio del Bahrain assieme a Max Verstappen © Mark Thompson/Getty Images

Voto 6 a Sainz. Ha recuperato, ha passato Leclerc con testa e cuore - un evento - ha portato a casa un’altra gara onorevolissima. Carlos cresce. E si carica. Con un avviso spedito a Charles piuttosto esplicito.

Voto 5 all’Alfa Sauber. Il terzo pilota Kubica fa tre giri e fila come una saetta. Per me - da vecchio tifoso - è meglio dei piloti titolari. Fatemela passare, dai…

Voto 4 a Leclerc. Una doppia partenza da fuoriclasse, un eccesso di foga poco dopo il secondo start. Capisco la frustrazione, data la stoffa e data questa Ferrari, ma serve più sale in zucca. Soprattutto quando il compagno, di oggi o di domani, fa meglio di lui.

Voto 3 a Vettel. Si è rivisto e risentito il lamento via radio. Si è rivisto un testacoda gratuito. Che sia una persona per bene è un fatto, che debba essere trattato sempre da campione un altro. Dai, Seb, coraggio. Non basta una gara positiva ogni semestre.

Voto 2 a Ocon. Solo qualche lampo felice, molti momenti così così. Al ragazzo servirebbe stare davanti a Ricciardo, rassicurare, rimettere in pista una fama perduta. Non ci riesce e tra poco avrà a che fare con Alonso, noto distruttore di partner.

Voto 1 alla Haas. Mick Schumacher, d’accordo. Sarà comunque una storia da raccontare. Ma al suo fianco serve un pilota di lungo corso mica un pischello ricco. Che mentalità... che filosofia… boh.