Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e il lunedì in un nuovo formato video. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP di Russia è stato quello di Alfredo Montanari :

Il commento preferito di Giorgio Terruzzi dal GP di Russia © Red Bull Team

Le video-pagelline

Placeholder Video_DO NOT UNPUBLISH

Ecco le mie pagelline del GP dell'Eifel di Formula 1 svoltosi al Nürburgring:

Voto 10 a Hamilton. Come Schumi a quota 91. Da aggiungere poco o niente. Quando un pilota mette assieme un bottino del genere la scuola è finita. Poi, se volete, andiamo al bar a discutere su differenze e somiglianze tra i due grandi. Tutto tempo perso. Applausi ora, così come applaudimmo allora.

Voto 9 a Hulkenberg. Ogni volta che beve un cafferino suona il telefono e gli tocca lasciar lì il cornetto alla crema. Una vita d’inferno. Ha sostituito Stroll dopo aver sostituito Perez. Per uno che voleva diventare insostituibile un bello smacco. Affrontato con dignità e umiltà. Bravo Hulk.

Max Verstappen insegue Lewis Hamilton nel GP dell'Eifel © Joe Portlock/Getty Images

Voto 8 a Raikkonen. Ha festeggiato il primato di presenze nei GP, alla faccia di Barrichello che nel frattempo rosicava a casa. Voleva una bicchierata e siccome nessuno se lo stava filando, ha dato una bottigliata a Russell, equivalente ad una ciucca istantanea. Forse Kimi pensava di guidare la Stelvio, a furia di vivere negli spot. Alè!

Voto 7 a Ricciardo. Finalmente è riuscito a trasportare il suo sorriso sul podio. La Renault migliora più della McLaren e lui lascerà la Renault per la McLaren. Quando ci ha pensato ha smesso di ridere. Per cinque minuti, sia chiaro.

Voto 6 a Leclerc. Sta portando pazienza perché con questa Ferrari riesce a fare cose fenomenali ma alla fine della fiera vince un boero, un peluche, un pesciolino rosso. Si cresce anche così, intendiamoci.

Voto 5 a Verstappen. Un altro condannato. Fa dei numeri da circo ogni finesettimana e non se lo fila nemmeno il regista. Povero Max, condannato a stupire, condannato a perdere. Gli conviene sgomitare come ai bei tempi andati per ottenere attenzioni adeguate. Che molli uno sganassone e ciao.

Verstappen mentre...risparmia l'anteriore sinistra © Ina Fassbender - Pool/Getty Images

Voto 4 a Bottas. Mi fa la pole, mi parte davanti, mi punta ad un gran finale di stagione e poi punta il piedone sul freno come la mia mamma quando guida mia sorella. Oh santa polenta. Findus più che mai.

Voto 3 a Magnussen. Siccome si trova in squadra con Grosjean, il Magico Alverman della Haas cerca in ogni modo di imitare quel fenomeno del francese. Una impresa impossibile. Non basta sgomitare qua e là, serve un talento a parte, una fantasia a parte, una dimensione che appartiene solo all’immenso Gro-Gro.

Voto 2 a Vettel. Caro Seb, non si offende nessuno. Capita di non sentirsi bene, di avere la gnagnera, di sbuffare ogni volta che vedi chi ti circonda dalla mattina alla sera. Serve prendere su e andare al mare, ai monti, persino al lago. Con il lego, il tresette, la cioccolata con panna, roba così, per riprendersi un po’. Capiremmo. Veramente.

Voto 1 a Ocon. Pare corra con la Renault. Pare fosse un pilota moooolto promettente. Qualcuno l’ha visto in giro? Qualcuno lo conosce? Fate sapere, nel caso. Il soggetto è dato per disperso.