Ecco le mie pagelline del GP dell'Emilia Romagna di Formula 1 svoltosi a Imola:

Voto 10 (meno) a Ricciardo. Non è l’unica star di Imola ma credo sia giusto premiare questo ragazzo che tira sempre, che ha cercato ancora una volta un podio meritatissimo. Mettendo nei guai Alonso, presente a Imola. Toccherà fare almeno altrettanto. Mica facile. Il meno è dovuto all’inguardabile bevuta dalla scarpa puzzolente.

Voto 9 a Verstappen. Voto 9 (meno-meno) a Hamilton. Max ha messo in pista un ritmo vincente. E’ uno che non flette mai. Inciampato su un detrito. Povero diavoletto. Lewis se l’è cercata. Se l’è presa. Come sempre, più di sempre. Una grande prestazione nel giorno del settimo trionfo Mercedes. Il meno-meno è per aver accettato di bere dalla scarpa di un altro, per giunta. Gesù…

Max Verstappen e Lewis Hamilton in azione a Imola © Luca Bruno - Pool/Getty Images

Voto 8 a Kvyat. Mentre tutti guardano a tempo pieno Gasly, lo spilungone sovietico si fa ammirare con un finalissimo da campione. Molto conta – per lui e per Gasly - e ha contato, il test che Alpha Tauri ha svolto a Imola, a differenza degli altri. Ma, insomma una rivincita arraffata con foga e grinta.

Voto 7 a Raikkonen e Vettel. Due ex campioni del mondo per una doppia gara da premiare. Kimi si sta abituando a fare il ganassa nel momento in cui potrebbe fare il papà e basta. Seb aveva bisogno di una domenica dignitosa. L’ha scovata nonostante un pit stop nefasto.

Voto 6 a Magnussen. Ha beccato una botta da Vettel al via, poi ha beccatio un malditesta che tramortirebbe un mulo. Si è fermato per un Moment ma avevano lì solo delle gomme, nemmeno da masticare.

Voto 5 a Leclerc. Non ha colpe vere ma nemmeno meriti strepitosi. Anche a uno così certe corse vanno storte. Nemmeno un miracolo, ecco. Il fatto è che da Charles ci aspettiamo sempre che trasformi l’acqua in vino.

Daniil Kvyat in azione alle Acque Minerali © Joe Portlock / Getty Images

Voto 4 a Bottas. Per i baffi, soprattutto. Orripilanti. Poi, la gara… vabbè, ha già infierito Hamilton, come al solito. Una vita d’inferno, povero il nostro Findus.

Voto 3 alla Virtual Safety Car della durata di qualche secondo. Non passa corsa senza uno strafalcione di chi gestisce le corse. E’ come se qualcuno, a capocchia, premesse dei bottoni nella stanza dei bottoni. Vorremmo notizie a proposito dell’alimentazione di ‘sti qua.

Voto 2 a Russell. Certe perle riguardano una stretta cerchia di fenomeni. Sbatacchiare dietro safety car è come ubriacarsi bevendo chinotto. Ci vuole il fisico.

Voto 1 a Stroll. Per la gioia del suo fan club, un’altra domenica da ricordare. In compenso la sua squadra (proprio la sua, e guai a chi la tocca) per reazione, se la prende con quel messicano che tanto andrà via. La Racing Point assomiglia sempre di più alla Famiglia Addams. Manca solo di copiare anche il nero dalla Mercedes.