Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e il lunedì in un nuovo formato video. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP del Belgio è quello di Michele Dalbis:

Il commento preferito di Giorgio Terruzzi dal GP del Belgio © Red Bull Team

Le video-pagelline

F1 GP Italia 2020: Le pagelline video di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP d'Italia 2020 di Formula 1 svoltosi a Monza:

Voto 10 alla Mercedes. Grazie di essere andata in bambola, una volta nella vita, a Monza per giunta. Di solito qui non ci sono voti per le squadre ma faccio un'eccezione. Finalmente una gara divertente, una storia da raccontare, un podio senza i soliti notissimi. E le mappature fisse qualche problemino lo producono persino ai signori della pista. Intanto: nessuno è perfetto.

Voto 9 a Gasly. In molti contenti di lui e per lui. Un ragazzo dato per spacciato che tira fuori una magia. La covava da un pezzo, pieno merito dunque. E così abbiamo una storia romantica, umanissima e vincente da raccontare e ricordare. Con dentro il tricolore di Minardi e Toro Rosso.

Pierre Gasly in azione nel GP d'Italia © Mark Thompson / Getty Images

Voto 8 a Sainz. Ci ha provato sino alla fine. Il miglior ferrarista a Monza. Testa e cuore, pure lui, con grande delusione finale, vista la tensione della rincorsa. La verità è che sono in molti a saperci fare quando una macchina lo permette.

Voto 7 a Raikkonen. Ciumbis, che grinta il Kimi. Una voglia matta di fare bene e, soprattutto, una correttezza esemplare quando è venuto il momento di cedere il passo a chi era messo meglio di lui. Metti che gli venga in mente di continuare un altro anno…Bravo.

Voto 6 a Magnussen. Si è bloccato nel punto migliore per far nascere un casino colossale. La gara più pazza dell’anno la dobbiamo a lui, anche se lui non se n’è accorto. Un fenomeno. Da votare come presidente di Liberty Media, visto lo spirito di iniziativa.

Voto 5 a Leclerc. Ha sbagliato. Ma cercava di tirare, di sfruttare una occasione insperata con una macchina farcita di guai. Coraggio. Anche per aver cercato di raddrizzare la rossa sino all’impatto, col rischio di farsi male.

Voto 4 a Stroll. Il più fortunato di tutti a Monza. Aveva sbagliato strategia, ha approfittato dell’interruzione per cambiare le gomme. Altrimenti arrivava dietro Hamilton. Scusate il voto severo ma a me i figli di papà mai piaciuti più di tanto.

Voto 3 a Verstappen. Non ha colpe ma nel giorno più adatto per mettere nell’angolo Hamilton è scomparso insieme al motore Honda della sua Red Bull. Mentre un motore Honda vinceva la gara.

Max Verstappen in azione nel GP d'Italia © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voto 2 a Norris. A parte la gara di Sainz, migliore della sua… quel casco con la pizza e i pezzi di salame grida vendetta ai pizzaioli. Ma dico, in Inghilterra siamo ancora messi così? Gesù…

Voto 1 alla Direzione Gara. Non si capisce il motivo delle penalità inflitte a Giovinazzi e a Hamilton. Mi sa di (provvidenziale) esagerazione. In quel caos segnaletico peraltro. Mah. Non ci capiremo mai, come disse il mio amico Pigio a un giapponese nel centro di Tokyo.