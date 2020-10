Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e il lunedì in un nuovo formato video. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP dell'Eifel è stato quello di Simone Gilardi, che scrive: "Visto che ci si dibatte tanto sui record, io direi che il più sconvolgente è quello di Fangio: 5 titoli su 8 campionati disputati per 4 team diversi, 24 vittorie su 51 gp disputati e 29 pole position. Senna lo definiva il più grande, personalmente penso che ogni epoca è differente ma sicuramente il suo record e le sue percentuali sono ineguagliabili. #pagelleterruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP del Portogallo di Formula 1 svoltosi a Portimao:

Voto 10 a Raikkonen. Dal più anziano una lezione di grinta, coraggio e sensibilità. Un primo giro che ha ricordato qualcosa che sta nella memoria più cara degli appassionati. Bravo. Una seconda maturità simile ad una prima giovinezza.

Voto 9 a Verstappen e Leclerc. A distanza, dalle Mercedes e tra di loro ma strepitosi entrambi nel cavare ogni pepita dalle proprie miniere. Speravamo in un aggancio ma tocca pazientare ancora.

Grande prestazione per Max Verstappen nel GP del Portogallo © Joe Portlock / Getty Images

Voto 8 a Vettel. Ammettere di non essere all’altezza del proprio compagno è cosa più unica che rara. Umanamente da 10 e lode. Il fatto è che in pista non è solo Charles il suo cruccio. Troppi errori, Sebastian, indipendentemente dal ritmo.

Voto 7 a Gasly. Chissà cosa combinò nel suo passaggio breve in Red Bull. Fatto sta che, nonostante una sfilza di prestazioni super, alla Red Bull continua a non piacere del tutto. Un mezzo mistero, tra i tanti. Che non ha solo a che fare, evidentemente, con la prestazione. Mah.

Voto 6 a Sainz. Raga, è stato anche in testa alla corsa. Roba che non vedevamo dalla guerra ‘15-‘18. Un colpo di mano, più che di reni, con un pizzico d’acqua in pista. E un avviso per Leclerc. Bene.

Voto 5 a Ocon. Si sveglia di tanto in tanto ma quando lo fa, riesce persino a stare davanti a Ricciardo. Ha cambiato le gomme dopo 54 giri, fosse per lui avrebbe continuato sino a Imola, magari con stop all’Autogrill per un panino, mica per mettere le morbide.

Alexander Albon nel GP del Portogallo © Mark Thompson / Getty Images

Voto 4 ad Albon. Va bene tutto, ma siamo un po’ nei guai. Forse non ha tutte le colpe che immaginiamo guardando la classifica ma fa peggio di Vettel rispetto a Leclerc, peggio di Bottas rispetto ad Hamilton. Sembra Latifi rispetto a Russell, ecco.

Voto 3 a Perez. Per guidare guida, per attaccare attacca, ma gli conviene lasciare un team che, a parte copiare, ne combina di tutti i colori. Con lui in particolare. Dai Sergione, torna in Messico e non se ne parli più.

Voto 2 a Bottas. Che dire? Voto 2. Passa la vita a prendere sberloni, come quello dei Brutos, do you remember? Quello che mentre cantava le pigliava, sbam. Che vita, povero sacramento.

Voto 1 a Stroll. Dispiace per i tanti tifosi del Piccolo Principe Rosa. Ma dopo una gara così come facciamo a tenerlo su? Sembra un budino senza addensante, dai…