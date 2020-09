Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e il lunedì in un nuovo formato video . Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il commento preferito di Giorgio Terruzzi dal GP di Toscana © Red Bull Team

Le video-pagelline

F1 GP Russia 2020: Le pagelline video di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP di Russia di Formula 1 svoltosi a Sochi:

Voto 10 a Schumacher. Il vecchio Michael resiste in cima alla classifica vincitori di Grand Prix. Il giovane Mick stampa lo stesso cognome in un weekend dedicato, in teoria, a Lewis. Per i romantici, un trionfo.

Voto 9 a Hamilton. Un’asinata provvidenziale. Si ferma in corsia di emergenza senza le doppie frecce e becca una penalità che lo sposta, una tantum, sul podio basso. Grazie Lewis, ci voleva un po’ di brio.

Bottas e Verstappen approfittano dell'errore di Hamilton © Yuri Kochetkov - Pool/Getty Images

Voto 8 a Grosjean. Erano tre giorni che quei cartelloni in polistirolo con le freccette scassavano i santissimi a tutti quelli che andavano lunghi. Li ha spappolati secondo uno stile che sta diventando leggendario. Ogni domenica un numero di alta scuola. Ormai se lo contendono Togni e Medrano.

Voto 7 a Perez. Nessuno in pratica l’ha visto. Pare sia arrivato quarto nel totale anonimato e, infatti, mancano le prove. C’è chi dice che Sergione fosse in Italia, in Messico, a casa. La Panterona Rosa di Sochi.

Voto 6 a Leclerc. Una domenica diligente dopo un sabato esuberante. Bravo sempre. Un po’ troppo teatrale, anche quando ha ragione. Serve tutelare le minoranze e la Ferrari, oggi, è una minoranza assoluta.

Voto 5 a Ricciardo. Per superare il compagno sin troppo remissivo va a girare sul ghiaccio olimpico del curling. Ogni domenica peggiore di ogni sabato. Anche se lui, ci dà dentro sempre.

Voto 4 alla Direzione gara. Per stabilire la penalità di Hamilton ci hanno messo la solita mezzora anche se non stava succedendo proprio nulla. Erano tutti a far fuori delle gran porzioni di goulasch con patate e vodka bella fresca. Bravi.

Voto 3 a Vettel. Un cartone sabato dopo uno strafalcione in inserimento. Una gara lenta, altro che eroica difesa a vantaggio di Leclerc. Ragazzi, giusto per ricordare, stiamo parlando di un pluricampione del mondo.

Alexander Albon in lotta con Lando Norris nel GP di Russia © Dan Mullan/Getty Images

Voto 2 a Albon. Fa il ganassa contro i più deboli, guida come uno che non capisce la differenza che passa tra spettacolino e sostanza. Mentre Max, con l’altra Red Bull era già al Nürburgring.

Voto 1 a Stroll. Una qualifica loffia, una gara inesistente. Il tutto con una macchina potente, che fa rima. Cresce Lance? Ma certo, piano piano. Coraggio.