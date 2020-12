Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e il lunedì in un nuovo formato video. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP del Bahrain è quello di Paolo Barone, che scrive: "Voto 110 e Lode con bacio accademico per l'ingegner Dallara che ha creato una scocca tale da permettere a Grosjean di uscire dall'inferno con le sue gambe. #pagelleterruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP di Formula 1 svoltosi a Sakhir:

Voto 10 a Bottas. Ragazzi siamo alle prese con un martire, un masochista, un eroe perdente. Una corsa come una tragedia. Non una sconfitta, molto peggio. La fine di una carriera scandita da eventi persino comici. Il 10 è un atto pietoso, un omaggio agli immolati dello sport.

Voto 9 a Hamilton. Il più presente, nell’assenza. Un mago? Un fachiro? Un diavoletto? Sembrava una notte pessima persino per lui. Ha strofinato qualche verdura e tre o quattro erbe aromatiche, ha parlato con il suo cane e i risultati si sono visti. Senza di lui, un disastro ferroviario, altro che stelle argentate, mentre in tanti stavano cominciando a pensare che di lui si può fare a meno.

Alexander Albon davanti a Sergio Perez nel GP di Sakhir © Bryn Lennon/Getty Images

Voto 8 a Perez e a Russell. Sergione: vincere alla gara 190, dopo aver perso il posto, è roba da metterla giù dura tutta la vita. Messico e nuvole, W Zapata, avanti con i bignè! Nel sombrero c’è un po’ di fortuna ma chissenefrega. Poi George: aveva vinto, poi no, poi era pronto per vincere, poi ciao. Colpa di Hamilton, come detto. Ma farsi portar via il gelato due volte di fila è dura anche per i duri. La Mercedes offre, la Mercedes toglie. I Toto’s Boys sembravano i Brutos. Bravo, bravissimo lui, Russell, pronto davvero dopo due anni di F1. Entrambi in lacrime, dolcissime e amarissime.

Voto 7 a Ocon. Piangeva anche lui. Nel momento chiave della carriera trova un podio che vale un Perù, davanti a Ricciardo per giunta, davanti ad Alonso che già lo guarda come si guarda un cugino da prendere per i fondelli. Bravo, dai.

Voto 6 a Sainz . Un attacco all’alba da fenomeno, un’altra gara da testa fina. È arrivato dietro a Stroll e so che in tanti pensano a Stroll come a uno che la sa lunga, tanto è vero che ha cuccato il podio. Bene, ma la risposta all’attacco di Perez, con immediato strafalcione la taglia fuori. Dai, non c’è verso.

Voto 5 a Kvyat. Una tantum meglio di Gasly. Anche lo spilungone russo sente tremare la pedana e ci dà dentro scopo tutela del posto di lavoro. Mai qualcosa di fenomenale, ma una gara discreta sì.

Daniil Kvyat inseguito da Albon e Gasly © Rudy Carezzevoli/Getty Images

Voto 4 a Leclerc. Era la domenica giusta per fare il ganassa. L’ha buttata alle ortiche al giro uno attaccando Perez che poi ha vinto con sosta ai box. Questo per dare misura della foga mal riposta. Il tutto dopo una qualifica mostruosa, altro che Russell e balle varie. Sì, ma i conti si fanno alla fine. Rimpianti: troppi stavolta.

Voto 3 a Raikkonen. Come già detto, ormai Kimi fa Kimi un paio di volte a stagione. Poi timbra il suo bel cartellino e pensa alla pensione. Così è da pre-pensionamento. Con tutto il rispetto per chi continua a considerarlo l’iradiddio. Anche le zanzare, nel loro piccolo, s’incazzano.

Voto 2 a Vettel. Loffio e pasticcione in prova, scorretto con la squadra quando invece di tirare Leclerc in qualifica con gomme gialle è rientrato ai box volutamente. Un signore? Sì, certo. Poi toccherebbe fare il campione del mondo. Ogni tanto, dai, mica sempre, per carità.

Voto 1 al Bahrain 2. Spettacolare, sì, certo. Anche un Gran Premio nel parcheggio del Supermarket lo sarebbe. Una pistina. Tecnicamente ridicola.