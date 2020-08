Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e il lunedì in un nuovo formato video. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP del 70° Anniversario è stato quello di Marco Miceli:

Il commento preferito di Giorgio Terruzzi dal GP del 70° Anniversario 2020 © Red Bull Team

Le video-pagelline

F1 GP di Spagna 2020: Le pagelline video di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP di Spagna 2020 di Formula 1 svoltosi al Circuit de Catalunya:

Voto 10 a Hamilton. Ho cercato spunti per dargli un voto inferiore giusto per movimentare un po’ la nostra vita. Ma, insomma, che dire? Non sbaglia e quando sbaglia recupera e riprende. Protesta un po’ troppo con tutti ma in pista è un fenomeno. Noioso persino. Ma come non dargli 10?

Voto 9 a Verstappen. Ecco, forse avrei potuto dare 10 a lui ma poi cominciate a menare il torrone con il fatto che siamo in casa Red Bull e siccome è Ferragosto non è il caso di scaldarci tra noi. Però, l’unico che viaggia come Lewis con una macchina diversa da quella di Lewis. Bravo.

Max Verstappen insegue Lewis Hamilton nel GP di Spagna © Emiliano Morenatti/Pool via Getty Images

Voto 8 a Vettel. Una gara come un segnale di ripresa. Curiosamente accesa dal ritiro di Leclerc. Bravo a gestire le gomme. Ma una domenica positiva serviva soprattutto a lui. Sperando che non si tratti di uno spot. E adesso, via, alle terme, per tonificare mente e corpo prima di Spa.

Voto 7 a Stroll e a Raikkonen. Taccio sul tema Mercedes Rosa perché è uno scandalo al sole. Ma lui, Lance, ha fatto un gran numero al via e i suoi compagni, sempre davanti, in un modo o nell’altro gli cedono il passo. Kimi: una qualifica da ragazzo in gamba, una gara pimpante nonostante il paracarro che guida. Con tentato omicidio sventato, come vedremo al voto 1.

Alexander Albon insegue una Racing Point nel GP di Spagna © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voto 6 a Leclerc. Rognato e imballato nel gruppone. Però anche sotto assedio riesce sempre a divertire, a provarci. Tutta roba piccola, intendiamoci.

Voto 5 a Sainz. Una domenica casalinga più che dignitosa per un ragazzo che è sempre bravo, mai fenomenale, mai disastroso. Si comporta, ecco, come quegli scolari che passano l’anno a giugno ma non beccano la coccarda.

Voto 4 a Perez. È tornato, ha buttato un risultato dignitosissimo, si è detto certo di restare nel team rosa, altro che Vettel e balle varie. Vedremo. Da una parte c’è il suo tutor miliardario Carlos Slim, dall’altra c’è un ex campione del mondo con una immagine non del tutto smaltata ma migliore comunque della sua.

Voto 3 a Norris. Quando ci vuole ci vuole. Troppi su e giù per un ragazzo che sa fare il mestiere ma che non ha ancora in mano tutte le manopole. Dai, Lando, un po’ di consistenza.

Voto 3 a Ocon. Guardare negli specchietti mentre hai davanti Magnussen in qualifica è come guardare le figurine mentre hai un pitone tra i piedi. Sveglia Ciccio!

Voto 2 al GP Spagna. Signore e signori, tutti gli anni la stessa storia. Una delle corse più stucchevoli del Mondiale. Chi ha resistito sino alla fine vince un boero, un ghiacciolo all’anice e la foto di Grosjean con dedica.

Voto 1 a Grosjean. Che personaggio! Ha cercato di inchiodare mentre Kimi arrivava a palla, così impara quel finnico biondino. Poi ha cercato di fare un carpiato con doppio avvitamento da solo. Forse aveva voglia di un tuffo in piscina. Gli altri, quando lo vedono, hanno voglia di scappare in Congo.