Voto 0 a chi commenta le opinioni degli altri insultando gli altri. Cari ragazzi, la faccenda è insopportabile. Non dico per me. Per chi fa la figura del villano senza motivo. La pensate diversamente? Dareste 10 a Raikkonen e 2 a Hamilton? Padronissimi. Fatelo. Magari senza aggiungere un giudizio offensivo sulla persona che la pensa diversamente da voi. Questo delle pagelline è un gioco, non so più come dirlo, mica una cosa seria. Voti come sghiribizzi, provocazioni, allusioni, abbagli. Siamo qui per divertirci sì o no? Sì, mannaggia, non c’è bisogno di aggressività, di cattive parole, di arroganza. Bene? Buon Natale, intanto. A tutti voi. E grazie per averci seguito così numerosi, così appassionati, anche quest’anno. Un abbraccio.