Terruzzi racconta: Investimenti per il 2020

Vado con qualche esempio: se per una serie di motivi ti ritrovi in casa Leclerc, significa che hai l’opportunità di puntare su un patrimonio che contiene molti sintomi esaltanti. Per questa ragione lo proteggi, con il rischio (non elevatissimo) di caricare una parte ingente del tuo capitale su una sola risorsa. Stessa cosa se investi su Hamilton o su Verstappen. I rischi sembrano sempre contenuti. Quindi, sempre a mio parere, ha poco senso investire su Raikkonen nel 2020 perché, semplicemente, il suo standard non produrrà grandi sorprese. Lo dico con tutto il rispetto nei confronti di un pilota che per una serie di ragioni non è nella condizione di generare grandi crescite del valore iniziale.

