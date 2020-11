Terruzzi racconta: il calendario 2021 (provvisorio) della F1

: 23 Gran Premi, partenza in Australia il 21 marzo; chiusura ad Abu Dhabi il 5 dicembre. Molte gare, persino troppe, due delle quali ancora da approvare (Spagna e Brasile), il debutto dell’Olanda (5 settembre) dell’Arabia Saudita (28 novembre), una data (25 aprile) da confermare visti i guai che circondano i padroni del circuito del Vietnam, il cui esordio potrebbe subire nuovi rinvii a vantaggio di un tracciato sostitutivo. Molti sperano sia Imola, altri Portimao, due piste riscoperte dalla F1 in quest’annata molto poco ordinaria ma subito estromesse dagli organizzatori, al pari del Mugello dove, onestamente, la rete stradale per accedere all’impianto rappresenta un problema insormontabile.

Il calendario della F1 2021 è provvisorio, è ricco, è all’insegna di un ottimismo a rischio : 23 Gran Premi, partenza in Australia il 21 marzo; chiusura ad Abu Dhabi il 5 dicembre. Molte gare, persino troppe, due delle quali ancora da approvare (Spagna e Brasile), il debutto dell’Olanda (5 settembre) dell’Arabia Saudita (28 novembre), una data (25 aprile) da confermare visti i guai che circondano i padroni del circuito del Vietnam, il cui esordio potrebbe subire nuovi rinvii a vantaggio di un tracciato sostitutivo. Molti sperano sia Imola, altri Portimao, due piste riscoperte dalla F1 in quest’annata molto poco ordinaria ma subito estromesse dagli organizzatori, al pari del Mugello dove, onestamente, la rete stradale per accedere all’impianto rappresenta un problema insormontabile.

Le ragioni di un ripristino alla normalità – in tutti i sensi – sono connesse a contratti esistenti, a denari rilevanti, nulla di strano o di nuovo. Il fatto è che proprio quest’anno abbiamo tutti scoperto quanto un circuito meno patinato ma più votato al sorpasso, all’incertezza, in definitiva al divertimento, riesca a immettere pepe dentro una sfida chiusa all’alba dalla Mercedes. Condizione che probabilmente verrà ribadita nel 2021.

