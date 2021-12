F1, GP Abu Dhabi 2021: le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi.

Ecco le mie pagelline del GP di Abu Dhabi di Formula 1 svoltosi a Yas Marina:

Voto 10 a Verstappen e Hamilton. C’è un vincitore e un vinto ma la sfida è stata decisa da quisquilie che non c’entrano con la stoffa, la qualità dei due fenomeni. Credo sia giusto tenerli alla pari ancora un attimo, almeno qui, con i complimenti a Max per il suo primo titolo, con i complimenti a Lewis che ha imparato anche a perdere con onore. Bravi entrambi. E grazie.

Voto 9 a Raikkonen. Un grande campione, un personaggio anomalo, un vero sportivo che lascia. Al netto delle simpatie, delle antipatie è il momento di salutare con massima gratitudine.

Verstappen vince il GP di Abu Dhabi! © Kamran Jebreili - Pool / Getty Images

Voto 8 a Latifi. Dopo una vita in ombra, una gara da protagonista del Mondiale. Il suo botto ha ribaltato la classifica e il destino di Verstappen, di Hamilton. Pare che Lewis lo stia cercando travestito da George Russell per non dare nell’occhio, con l’idea di dargli un cartone nell’occhio.

Voto 7 a Sainz e a Tsunoda. Entrambi, con le dovute differenze, davanti ai compagni di squadra, per un doppio finale di primissimo ordine. Per Leclerc, soprattutto, per Gasly, c’è abbastanza roba da prenotare una seduta psicanalitica prima di Natale.

Voto 7 supplementare a Perez. Ha offerto a Max mezzo titolo. Il mistero però resta. Come mai Sergione, fai il figo solo quando trovi Lewis? Mah. Bravo comunque. E rognato visto che era ampiamente sul podio.

Perez si difende dagli attacchi di Hamilton © Lars Baron / Getty Images

Voto 6 a Michael Masi. Ancora una volta al centro della scena. Possiamo star qui a criticare come sempre ma in effetti ha deciso come si deve al primo giro, con Verstappen troppo lungo per poter pretendere di avere al posizione, con una gara che non poteva chiudersi dietro Safety Car. Non basta a raddrizzare l’annata ma onestamente stavolta ciascuno di noi avrebbe fatto più o meno lo stesso.

Voto 5 a Leclerc. Un finale in calando per un pilota che deve ancora crescere. Viene da essere severi come il prefetto del collegio perché qui abbiamo un talento fuori quota. Dunque? Che succede Charles? Con affetto, si capisce.

Voto 4 a Ricciardo. Dovrebbe smettere di ridere perché a furia di farlo in continuazione rischia di diventare una macchietta. Soprattutto perché da ridere, dopo un anno così, c’è ben poco.

Voto 3 a Mazepin. Poveraccio, con il Covid nel momento supremo. Di fatto, coerente. Assente nel giorno del sipario, dopo essere stato presente solo per combinare guai nei giorni in cui avrebbe dovuto segnalare un progresso. Otto decimi fissi più lento di Mick per l’intera stagione. Ciao, ciao.

Voto 2 a Giovinazzi. Non per la prestazione, per il casco dedicato a Raikkonen. Ma certo, un bel gesto, ma nel giorno dell’ultimo Grand Prix era il caso di omaggiare Kimi o di ricordare un capitolo enorme della propria carriera? La verifica tra cento anni quando dovrà spiegare ai nipotini, quando dovrà fare i conti con la propria memoria.

Voto 1 a Russell. Ci avete fatto caso? Da quando sembra il futuro campione di tutto, è quasi scomparso. Mica bello pensando al suo futuro. Ciccio, ti tocca Lewis Hamilton come compagno. Imbufalito peraltro. Tre mesetti per svegliarsi, dai.

Voto 0 ai Team Principal. Basta urlare, intervenire, esagerare con la direzione gara durante le gare. L’abbiamo già detto. Ma non è possibile che un direttore di gara debba spiegare la rava e la fava a chi gli urla in cuffia. Basta, per carità. Uno spettacolo miserrimo dentro uno spettacolo eccezionale.