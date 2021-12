F1, GP Arabia Saudita 2021: le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP dell'Arabia Saudita di Formula 1 svoltosi a Jeddah:

Voto 10 a Hamilton e Verstappen. Il voto non entra nel merito delle manovre in pista, di cui darò conto qui sotto. Rende merito piuttosto alla tenuta nervosa di entrambi, cacciati in un guazzabuglio del genere. Non prendersi a cazzotti, non prender a bastonate il primo che passava, non mollare il colpo e scappar via da un posto così, è cosa da eroi o da intontiti della camomilla. Complimenti.

Voto 9 a Ocon e Giovinazzi. Esteban non ha combinato granché ma si è trovato lì, nel posto giusto, trentasette volte su trentasette. Incolume in mezzo ai cocci, alle bandiere ai missili terra-aria. Con il rischi di saltare sul podio. Vive a Lourdes? Mah, a suo modo e comunque, un fenomeno. Antonio: beh, bravo sabato e bravo domenica. In quel casino non se l’è filato nemmeno una telecamera ma si è preso una inutile, bella rivincita. Bravo.

Verstappen, Hamilton e Ocon duellano in Curva 1 © Dan Mullan / Getty Images

Voto 8 a Hamilton. Ha sbagliato meno di Verstappen. E quando c’è da forzare, lo sa fare meglio di tutti. Credo che gli vada reso merito, considerando il recupero nelle ultime gare.

Voto 7 a Verstappen. L’elenco delle mosse errate è piuttosto lungo, a cominciare dall’errore in qualifica. Compensato da una partenza strepitosa al terzo start. Però, ragazzi, in una gara gestita normalmente, avrebbe patito di brutto, dopo il mancato cambio gomme, prima della bandiera rossa.

Voto 6 a Bottas e a Leclerc e Sainz. Inchiodare per non tamponare Vestappen è sembrato un gesto di bontà umana memorabile. Il protagonsita di “Cuore” è lui, povero vecchio Findus. Leclerc: un botto in prova, un numero da circo in qualifica, rognatissimo in gara. Meno di 6 impossibile, direi. Sainz: sfortunato pure lui visto come andava in prova. Poi, una gran gara sul ritmo. E i due rossi in bagarre sono un piccolo regalo, anche perché non si buttano fuori.

Voto 5 a Mazepin. Ci aspettavamo ben altro da lui. Invece ha soltanto tamponato Russell come se non ci fosse un domani. Non un granché in un posto buono per spargere dei pezzi Haas ovunque, tre giorni su tre. Ha messo la testa a posto, dai, è palese!

Voto 4 a Raikkonen. Una asinata dove non si fa, non si passa, non si può. Ma aveva un conto da regolare con Vettel sin dai tempi delle Guerre Puniche e, dato il clima, l’ha regolato. Lui e Seb, come i polli di Renzo. Robb del matt, come dicono a Jedda.

Voto 3 a Norris. Mah. No, dico, mah. Anche la McLaren, interpellata sul tema ha risposto: mah.

Prestazione opaca per Sergio Perez a Jeddah © Lars Baron / Getty Images

Voto 2 a Perez. Beh, molto incisivo nella fase cruciale del Mondiale. Cerca punti di sutura e torna a casa bello paciarotto perché sudare va bene ma sino a un certo punto. Tanto c’è sempre in giro qualcuno che lo considera un figo.

Voto 1 all’offerta proposta da Michael Masi alla Red Bull prima della terza partenza. Indica uno stile. Imbarazzante, in mezzo ad una serie di strafalcioni da espulsione dalla scuola.

Voto 0 a Jedda nel senso della pista. Pericolosa, piena di muri, inadatta al Mondiale. Del resto, non è che avevi lì il deserto per fare una cosa come si deve… E poi lo sfavillante lungomare sembra un posto figo, visto dall’alto, con le lucine e tutto l’ambaradan. Prossime vacanze? Tutti lì, si capisce, a tirar su i detriti durante una safety car. Wow.