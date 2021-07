F1 GP Austria 2021: Le pagelline di Terruzzi

Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi:

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Voto 10 a Norris. Un weekend da campione. Veloce, corretto, mai una sbavatura. L’unico controcampo felice dentro un weekend tutto per Max. Lando sta maturando, ha testa e piede. Forse non ha fatto un affarone a firmare per McLaren quasi a vita.

Voto 9 a Verstappen. Beh, che dire. Un monologo, sempre davanti, con piglio e fiducia. La sua candidatura al trono non è mai stata così decisa. Dovesse sbancare anche Silverstone, saluti e baci. Alla fine della corsa ha sorriso due o tre volte, per dire dell’evoluzione.

