F1 GP Bahrain 2021: Le pagelline di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP del Bahrain di Formula 1 svoltosi a Sakhir:

Voto 10 a Hamilton e Verstappen. Hanno viaggiato in coppia, una coppia fissa formano ormai. Il finale del primo atto indica una novità fondamentale: Lewis non è più solo. E Max sembra più cattivello di Rosberg, l’ultimo a complicare l’esistenza del re. Intanto, bravi.

Voto 9 a Norris e Leclerc. L’inglesino ha messo giù una domenica perfetta; Charles ha fatto il fenomeno sabato. Il resto sta nella differenza che darà ciascuna pista sul rendimento di McLaren e Ferrari. In palio: terzo posto tra i costruttori. Comunque vispi entrambi.

Max Verstappen guida il gruppo dopo la ripartenza da SC © Bryn Lennon / Getty Images

Voto 8 a Stroll e Tsunoda. Il primo, dai e dai, migliora veramente. Una gara da pilota serio, ne aveva bisogno come il pane visto il partner, cioè Vettel. Il secondo ha addosso un argento vivo che brilla anche se non a tempo pieno. Il primo nippo toccato da una grazia rara.

Voto 7 ad Alonso e a Mick Schumacher. La grinta di Fernando è sempre da 9, la sua Alpine da 5 e mezzo. Ma quando c’è da sgomitare, il Nano è sempre pronto. Ed è bello tornare a cercarlo nella bagarre. Anche se - ancora una volta - trattasi di sgobbare nel mucchio. Mick: in fondo alla prima con una macchina da bassifondi. Il suo compagno ha percorso mezzo chilometro, per intenderci. Qui, lo dico subito sono e sarò di parte. Abbiate pazienza.

Voto 6 a Sainz e Perez. In quanto debuttanti nelle rispettive squadre, in quanto compagni di gente fenomenale, hanno retto il confronto. Sia Carlos, sia Checo hanno perso l’attimo in qualifica. In gara meglio, con qualche guizzo rassicurante sul loro futuro.

Sergio Perez completa una grande rimonta © Lars Baron / Getty Images

Voto 5 a Ricciardo e Giovinazzi. Speravamo in una prima visione eclatante di Daniel in McLaren. Invece, una gara così così, lontano sempre da Norris che in McLaren pascola da un pezzo. Speravamo in un piazzamento illustre di Antonio invece l’Alfa Sauber ce l’ha con lui, ormai è una certezza, povero Giovinazzi.

Voto 4 a Gasly. Ciccio, ti aspettavamo chissà dove. Un errore superfluo all’inizio della festa e poi tutta la serata nascosto in cantina. Non si fa mica così, dai.

Voto 3 alla Direzione gara. Allora, si può uscire dai binari alla curva 4 o no? Se sì quando? Se no a che ora? Siamo qui a domandarcelo e non abbiamo risposte. Passano gli anni ma abbiamo sempre una certezza: non sanno quello che fanno. Allegria, come diceva il vecchio Mike.

Voto 2 a Mazepin. E’ arrogantello, si sa. Ma qui non è questione di simpatia. Una quantità di strafalcioni. Normale per un debuttante che ancora non ha il fisico per giocare. Pazienza, ovviamente. Intanto, dietro la lavagna e ciao.

Voto 1 a Ocon. Dopo averle prese da Alonso in qualifica, ha preso un calcione nel sedere da Vettel in gara. Va bene il masochismo ma i lividi si vedono, si vedranno. Suonato nel deserto, ecco. Avanti con gli antidolorifici.