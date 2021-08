F1 GP Belgio 2021: le (non) pagelline di Terruzzi

Salvo, forse Verstappen che comunque vede ridotto il suo ritardo da Hamilton senza combattere la domenica. Tre giretti dietro safety car del tutto per una farsa agonistica. Vien voglia di dare comunque un voto alto a Russell che ha messo in pista un numero d’eccezione in qualifica. Così come vien voglia di dare uno scappellotto a Perez uscito mentre stava raggiungendo lo schieramento come un pollastro, alla faccia della riconferma in Red Bull. Ma queste sono considerazioni marginali che non danno senso ad un GP senza senso. Una cosa però va notata.

