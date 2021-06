F1 GP Francia 2021: Le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP di Francia di Formula 1 svoltosi a Le Castellet:

Voto 10 a Hamilton. Lo so, protesterete in tanti. Ma nel giorno in cui le becca da Max, ha tirato fuori una gara perfetta, al contrario di Verstappen. Tenere la pista, il comando, con quelle gomme alla frutta secca è cosa da grande campione. Detto nell’anno in cui probabilmente la smetterà di essere campione.

Voto 9 a Verstappen. Forte sempre. Ma a salvargli il weekend - dopo uno svarione alla curva uno - è stata la sua squadra scegliendo una strategia azzardata e geniale. Anche perché lui, Max, quando c’è da tirare, beh, un fenomeno. E adesso è lui il candidato più credibile al regno. Con due gare in casa da affrontare.

Voto 8 a Bottas. Ragazzi, una certezza. Quando Verstappen gli è arrivato sotto, in quanti avete scommesso sullo svarione del vecchio Findus? Dai, sinceramente… Tutti? Quasi tutti? Io di sicuro. E lui, Valtteri mi premia sempre. Conosco uno psicologo bravo, nel caso. Credo serva con urgenza. Povero biondone.

Voto 7 a Alonso e Ricciardo. In ripresa, per modi e tempi diversi. A punti entrambi, vivaci entrambi dentro una gara per rematori forsennati. Se proprio dovessi dare una preferenza sparo un 7+ a Fernando che ha perso di vista Ocon. Basta guardarlo per capire quanto sguazzi in un antico godimento.

Max Verstappen insegue Lewis Hamilton nel GP di Francia © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voto 6 a Norris e Gasly. Bravi nella ricerca di concretezza durante l’intero weekend. Non a tempo pieno ma, insomma, con determinazione e qualità. Anche qui, il + va a Gasly, da due gare in gran palla.

Voto 5 a Sainz. Per fare, ha fatto il possibile con una Ferrari tartarughesca. Lo scivolone andando a schierarsi la dice lunga sulla fatiche che si fanno a guidare una macchina difficile ma anche su una padronanza non proprio totale.

Voto 4 a Leclerc. Non ci ha mai preso stavolta in Francia. Lui che ama il sovrasterzo, quando la macchina è sottosterzante forza e paga pegno. Insomma, meglio partire per l’Austria subito, dai Charles.

Voto 3 a Tsunoda. Il ragazzo crescerà, in tutti i sensi. Intanto sbatacchia ovunque. Troppo, pur considerando il rodaggio. Un valium il giovedì potrebbe portare a prestazioni migliori in prova. Ciccio, in Giappone avevano già cominciato a montarsi la testa per te e non è che digeriscano facile le brutte figure, da quelle parti lì.

Yuki Tsunoda in azione nel GP di Francia © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voto 2 al Castellet. Una pista tutta chiacchiere e distintivo. Mica siamo qui a guardare la grafica, dai. Righe blu, righe rosse, righe bianche. Tiriamoci una riga, per cortesia.

Voto 1 alla FIA. Ora, se sai che si bara sulle pressioni, devi intervenire e punire. Punto. Non si capisce mai qual è il metro, dove sta la verità. Buuuu.

Voto 0 a Mazepin. Ma, porca malora, il Nikita avrà mica messo al testa a posto, no? Non un botto, un testacoda, un colpo di testa… nulla, anonimo come uno scolaretto, proprio lui che è un vero ribelle, una rock star mimetizzata. Buuuu e poi Buuuuu.