F1 GP Inghilterra 2021: Le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Voto 10 a Leclerc. Un saggio di guida, un sogno regalato ai ferraristi, una tenuta nervosa strepitosa. Non aveva la miglior macchina, è stato in testa sino a due giri dalla fine. Era una occasione da cogliere. Beh, giù il cappello.

Voto 6 a Norris. Si ricorda sempre di complimentarsi con chi lo batte. Solo per questo, applausi. Poi porta a casa il pane ogni domenica. Quando può brillare e quando non c’è verso.

Voto 5 a Sainz. Insomma, con un compagno così brillante è dura far bella figura. Un po’ calato col caldo estivo. E non proprio fortunatissimo, visto il pit stop al rallenty (con responsabilità anche sua). Coraggio.

Voto 1 a ciò che non cambia mai. Vale a dire le interviste degli ex piloti dopo qualifiche, Sprint Race e Gran Premio. Loffie le domande, scontate le risposte. Basta, dai.

