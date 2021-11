F1 GP Messico 2021: Le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP del Messico di Formula 1 svoltosi a Città del Messico:

Voto 10 a Bottas. Ragazze e ragazzi, ha fatto tutto lui. Un fenomeno, il vero Emiliano Zapata, l’uomo vessato che finalmente si ribella e fa saltare il banco e il nervo del Toto. Carattere e coraggio. Il Findus si è sciolto e ne vedremo delle belle.

Voto 9 a Giovinazzi. Un altro, nei suoi panni, avrebbe estratto il canne mozze a fine gara per farsi giustizia da solo nel box. Complimenti all’Alfa Romeo che di Antonio se ne frega. Complimenti vivissimi a Mr. Vasseur, la cui reputazione è inversamente proporzionale al valore. Buuuuuuu.

Pierre Gasly in azione nel GP del Messico © Peter Fox / Getty Images

Voto 8 a Gasly. Una grande trasferta messicana, anche se alla tele si è visto poco o niente. Bene in qualifica, sul ritmo sempre in gara. Quando è in giornata - capita spesso - mostra testa e cuore. Ora siccome vive in Italia da anni, e corre da una vita con un team italiano potrebbe persino imparare l’italiano. Magari ce la fa pure lì.

Voto 7 a Verstappen. Dare un voto del genere a uno che viaggia verso il titolo mondiale può sembrare una sciocchezza. In effetti lo è. Ma battere Bottas, Giovinazzi e Gasly, stavolta, pare proprio impossibile.

Voto 6 ad Hamilton che guida sempre come un fenomeno anche quando non ha nessuna ragione per montarsi la testa e non ha motivo di ringraziare il magnifico pubblico che, nell’occasione, ha gufato di brutto.

Voto 5 a Perez. Ma sì, ma sì, una buona gara. Però con la sua Red Bull supersonica ha ricevuto da Lewis una lezione piuttosto eloquente. No? Beh, certo, l’eroe locale. Beh, certo, un podio. Beh, certo, se non ci fossero stati Bottas, Giovinazzi e Gasly, il voto salirebbe di tre punti, Pazienza per il Messico, per chi lo ama, per i tanti che, a ragione, lo stimano.

Voto 4 al Festival di Sanremo. Ogni sciambola da premiazione utilizzata per il prestigioso evento canoro è stata disintegrata da ciò che è accaduto tra Austin e Città del Messico nel momento del podio. In attesa della separazione delle acque, del teletrasporto e di altre meraviglie, a posto così.

Voto 3 a Ricciardo. Infierire su Bottas in un giorno tanto fulgido è come sparare sulla Croce Rossa, come rubare in chiesa, come portar via la caramella a un orfano. Daniel, per una volta puoi smettere di ridere a furia di vedere la gente che ride di te.

Voto 2 a chi vorrebbe Russell al posto di Bottas per le ultime quattro gare. No dico, siamo pazzi? Guai a toglierci lo showman, guai a toccare la vera minoranza del Mondiale.

Voto 1 all’esultanza dell’Aston Martin per il sorpassone di Stroll caricato a molla e lanciato verso la conquista di un posto sicuro tra i comprimari. Dopo essersi lanciato sabato contro la famosa Muraglia messicana posta all’inizio della retta d’arrivo.

Voto 0 a chi si lamenta per la mancanza di un voto a Sainz (6), a Leclerc (5), a Vettel (6), ad Alonso (6), a Norris (5) e soprattutto a Raikkonen (10 e lode). Abbiate pazienza per chi non esce - come diceva il mio babbo - dall’età della stupidera.