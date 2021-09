F1 GP Olanda 2021: Le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP d'Olanda di Formula 1 svoltosi a Zandvoort:

Voto 10 a Verstappen. Non ha l’aplomb, lo stile del leader ma fila e tiene dalla prima all’ultima ora di un weekend solo suo. È tornato in testa al Mondiale e a conti fatti lo merita vista la stagione, la sua macchina, il suo motore. Ha gli strumenti per vincere ma li usa al meglio.

Voto 9 a Gasly. Una bellissima qualifica e una gara sul ritmo irresistibile soprattutto per Leclerc. Oltre alla velocità, una bella consistenza, per nulla scontata. Anche a lui la cavalleria Honda è servita assai ma nemmeno un errore in tre giorni tirati.

Voto 8 a Hamilton. Sulla sua tenuta siamo al 10 e lode. Ma non ne aveva per fare meglio. Gli diamo un 8 giusto per movimentare la graduatoria. Non molla mai, non mollerà. Il che rende il primato di Max davvero pregiato.

Voto 7 ad Alonso e a Kubica. Sono vecchi amici, hanno mostrato una stoffa che ogni intenditore può riconoscere a prima vista. Il tutto al netto delle rogne o degli errori pregressi. Per chi ha una certa età, una indulgenza comprensibile. Fernando e Robert sono gli ultimi romantici da corsa.

Voto 6 a Giovinazzi. La rogna non lo molla mai e al via paga sempre un po’ troppo. Però forte al sabato di nuovo e per Antonio trattasi di fase critica della stagione, forse dell’intera carriera. Coraggio.

Voto 5 a Leclerc. Una qualifica con dentro un piccolo errore tattico ed aerodinamico che ha finito col segnare l’intera gara. Fosse partito davanti a Gasly probabilmente avrebbe chiuso davanti a Gasly. Invece, ciccia.

Voto 4 a Norris. Scomparso all’improvviso dalla ribalta. Lando sembrava Ricciardo tra le dune. Colpa della McLaren. Non solo e non del tutto. Talvolta questo ragazzo che piace assai, sembra perdersi chissà come e perché.

Voto 3 a Perez. Macché eroe della domenica. Prove libere così cosà, un pasticcio in qualifica. Ha rimontato? Ci mancherebbe altro. Questi recuperi con macchine vincenti sono da dare per scontati, altro che balle.

Domenica difficile per Sergio Perez © Lars Baron / Getty Images

Voto 2 a Vettel. È stato visto in testacoda lungo alcuni canali di Amsterdam a bordo di un pattino. Seb va in pausa di tanto in tanto. In Olanda è andato a spasso, beato lui.

Voto 1 a Mazepin. Un vorrei ma non posso. Lui sarebbe disposto a buttar fuori tutti, a cominciare da Mick. Si trattiene, il Nikita e non si capisce il motivo. Dai, ragazzo che se non ci pensi tu le gare sono una sbobba tremenda.

Voto 0 all’orange in quanto colore. Va bene tutto ma dopo un po’ il monocromo stufa, per non parlare delle canzonette in lingua originale. Invidia, certo, ma anche una esagerazione patriottica. Certo, non è che in Olanda abbiano lì un esercito di eroi sportivi…