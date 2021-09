F1 GP Russia 2021: Le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP di Russia di Formula 1 svoltosi a Sochi:

Voto 10 a Norris. Ci ha regalato una domenica strepitosa. Ha fatto il testone ed ha pagato pegno ma quelli così stanno nel cuore degli appassionati. Anche perché forse aveva capito che non sarebbe riuscito comunque a vincere. Il vero eroe di Russia è lui.

Voto 9 alla ballerina che ha danzato sul pianoforte lucido prima del via. Provate voi ad andare sulle punte con quell’umidità lì, senza fare una figura barbina. Strepitosa con le slick rosa, figuriamoci con le intermedie.

Max Verstappen e Carlos Sainz sul podio di Sochi © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voto 8 a Sainz. Una qualifica intelligente, una partenza strepitosa, una gara tutta testa e cuore. Meritava un incoraggiamento, l’ha cercato e l’ha avuto. Bravo Carlitos.

Voto 7 ad Alonso e Leclerc. Come per Norris, teste dure, a costo di mandare tutto a monte. Fernando ha viaggiato sul ritmo, Leclerc ha viaggiato meglio di Verstappen. Poi è andata come è andata ma emozionanti entrambi, al solito diciamo.

Voto 6 a Verstappen. Una domenica data per bestiale, raddrizzata con una gara finalmente diligente. Sin troppo. L’hanno premiato gli errori altrui. E lui ha portato a casa il massimo, data la doppia penalità.

Max Verstappen chiude al 2° posto il GP di Russia © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voto 5 ad Hamilton. Uno che vince 100 Gran Premi merita 10 e lode a prescindere. Ha vinto una gara che rischiava di mettersi male ma troppi errori, troppe esitazioni in un weekend perfetto per allungare. Con tutto il rispetto alla carriera, si capisce. Il Mondiale? Mai così in equilibrio.

Voto 4 ai “Siparietti” tra Horner e Wolff. È tutta una finta e ormai l’hanno capito anche i sassi. Pregasi rivedere un film qualsiasi con la coppia Jack Lemmon - Walter Matthau per riprendersi al volo con gente che sa cosa significa fare dello spirito.

Voto 3 a Mazepin. Aspettava la corsa di casa per far vedere a Putin di che pasta è fatto il campioncino locale. E ha confermato ogni promessa. Un vero dominatore, sotto l’acqua, sull’asciutto, nei ritagli di tempo, sempre. E pensare che c’è gente che lo considera un raccomandato e basta…robb de matt, come dicono a San Pietroburgo.

Voto 2 a Bottas. La gara è da voto zero ma in fin dei conti lui, il Findus è rassicurante. Autunnale e paciarotto in attesa di accendere il caminetto. No, dico, mica tutti son buoni di confermarsi con quella regolarità lì. Non sorprende mai e poi mai. Bravo. Ci piaci così Valtterino!

Voto 1 a Perez. No, un bell’acquisto, altro che Albon e quei tipi lì. Quando il gioco si fa duro, lui va al mare. Al Mar Nero, nello specifico, un posto tristo come una piscina vuota. Far peggio di Bottas in quanto spalla era impresa ardua assai. Ce l’ha fatta con un colpo di remi finale. Compliments.

Voto 0 a Stroll. Il rampollo di famiglia, ogni tre per due si mette a fare il matocco. Cosa importa chi c’è nei paraggi. Tanto i danni li paga babbo Lawrence. Oh mamma!