F1, GP San Paolo 2021: le pagelline di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP di San Paolo di Formula 1 svoltosi a Interlagos:

Voto 10 a Hamilton. Mi pare che la faccenda, dopo una gara così, dopo una gara sprint così, sia ormai fuori discussione. Con i ringraziamenti di chi ha voglia di veder continuare questa sfida sino all’ultima curva. In Brasile, strepitoso. Non becca la lode perché fa il ruffiano anche con il pubblico brasiliano.

Voto 9 a Giovinazzi. Non un granché la gara. Ma qui stiamo tutelando una minoranza assoluta. Licenziare un pilota in novembre è come fare lo sgambetto a un bambino con in mano il gelato. Per prendere un pilota che di buono ha solo il denaro. Complimenti all’Alfa Romeo, estinta ormai su tutti i fronti. Ah, già, fa lo sponsor…

La partenza del GP di San Paolo © Lars Baron / Getty Images

Voto 8 a Verstappen. Per guidare ha guidato come sa. Ma ha anche preso una bella bastonata nel momento in cui aveva nel naso il profumo dell’arrosto con le patate. E sulla manovra, nel momento del primo attacco di Hamilton, se posso permettermi, andava penalizzato. Lo dico consapevole che il mio parere conti come il 2 di picche, briscola fiori.

Voto 7 al pubblico brasiliano. Anche senza eroi locali, con Ronaldo a Valencia, un entusiasmo strepitoso. Sotto quel sole lì, con tribune quasi completamente scoperte, hanno goduto di brutto. Non capita spesso da quelle parti.

Voto 6 a Sainz e a Gasly. Carlos ha chiuso dietro Leclerc ma ha tirato fuori un sabato di prim’ordine. E non ha fatto come Vettel quando ha visto Leclerc all’attacco al giro uno. Testa, ecco. E disciplina. Non capita spesso dalle parti della F1. Gasly velocissimo il venerdì, discreto il sabato, opaco la domenica. Prima o poi ci farà capire quando vale davvero la sua AlphaTauri.

Voto 5 a Leclerc. Insomma… come sempre viene fuori in qualche modo ma sembra faticare più del solito, più di quanto previsto pensando a uno come lui. Uno che ai compagni di squadra dovrebbe rifilare stabilmente tre decimi, per capirci.

Ombre sul fine settimana di Sergio Perez © Lars Baron / Getty Images

Voto 4 a Perez. Il leggendario messicano ha rimediato un 6-0, 6-0 da Sainz il sabato e la solita paga da Hamilton domenica. Se non fosse chiaro guida una Red Bull, non una Haas. E da un pilota leggendario che guida la Red Bull sono attese leggende da pista. No? Pazienza.

Voto 3 a Norris. Una gara buttata via in duecento metri. Anche lui, forse ha perso energie e forma fisica. Sta di fatto che è un po’ scomparso dopo una serie di gare luminose. Sembra un po’ Ricciardo ad inizio anno, per dire. Non un gran figo.

Voto 2 a Toto Wolff che vince anche quando ne combina di tutti i colori. La Mercedes è in affanno sui motori, è irregolare sull’ala, pasticcia con i pit stop eppure… Ma lui, “Totone” farebbe meglio a tirar giù la cresta. Avanzare vaghi sospetti nel weekend in cui ti hanno beccato fuori regola è tipico e, nel contempo, assurdo.

Voto 1 a Tsunoda. Ma come, caro il mio nippo, eravamo pronti ad accoglierti tra gli emergenti e mi vai dentro un casino inutile dentro un duello inutile. Che succede? Una retromarcia? Una depressione? Mah, dai, dai, dai.

Voto 0 a Felipe Massa intervistatore, che chiede cose inutili e ottiene risposte inutili. Basta, per carità, con gli ex piloti che cercano di fare i giornalisti, i simpatici, gli spiritosi.