F1 GP Spagna 2021: le pagelline di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP di Spagna di Formula 1 svoltosi a Barcellona:

Voto 10 a Leclerc. In Portogallo così così, in Spagna strepitoso. Quarto in qualifica, terzo al giro uno per dare una botta di vita a chi vede rosso. Non può vincere ma talvolta questo ragazzo fa cose da vincente naturale. Per il morale della truppa, un cardiotonico.

Voto 9 a Hamilton e Verstappen. La differenza l’ha fatta la strategia. Per il resto 66 giri strepitosi per entrambi, un testa a testa giocato senza errori. Lewis non molla nemmeno una caramella, pur avendo ceste piene. Max vuole e se non sbaglia, se non sbagliano ai box, può. Bravi entrambi.

Voto 8 a Ocon. Il suo giro in qualifica vale lo stipendio. Sta guadagnando punti, non solo nel Mondiale ed è consistente sempre. Di lui si parlava benissimo anni fa, poi sembrava passato precocemente di moda. Forse è il caso di ricominciare a prenderlo in considerazione.

Lewis Hamilton e Max Verstappen in lotta nel GP di Spagna © Bryn Lennon / Getty Images

Voto 7 a Schumacher. Il biondino cresce, non fa sciocchezze, mostra persino qualche artiglio. Insomma, sono soddisfazioni per noi romanticoni. E comunque Mick ha testa e cuore. In attesa di altro, in arrivo certo.

Voto 6 a Ricciardo. Ha messo dietro Norris, ha tenuto dietro Sainz. Insomma, un buon risveglio, dopo tre gare spese per capire l’antifona McLaren. In aggiunta canta e sorride come prima, più di prima. Uno così, per questa F1, non ha prezzo.

Voto 5 a Sainz. Tutti parlano bene di lui, si vede che è di moda. Però, da primo dei nuovi acquisti, qualche passo indietro. E a casa sua, da Charles ha preso mezza pista. Insomma, non una domenica memorabile. Paella? Prosciuttino? Dai Carlos, tirati su.

Voto 4 a Norris. È scomparso nel trasferimento da Portimao e Barcellona. Qualcuno l’ha visto in spiaggia, qualche altro a ballare sulla rambla, chi l’ha beccato alla Sagrada Familia imbambolato davanti alle guglie. Perché? Non si sa. Capita. A lui, ogni tanto. Pazienza, ovviamente.

Voto 3 a Alonso. Mi piange il cuore ma vedere Fernando che rema invano è una pena. Ci vuole tempo anche per un animale da pista come lui. Intanto, invece di darle, le prende. Una primissima visione. Breve, si spera.

Voto 2 a Mazepin. Continua l’irresistibile scalata del nostro eroe. Da 0 a 2 in una progressione che tiene conto di sforzi mostruosi per non farsi prendere a cazzotti da cani e porci nel paddock. Su 19 colleghi, circa 16 non lo sopportano più. Raga, siamo su livelli di eccellenza assoluta.

Voto 1 a Vettel. Va bene tutto, la verdona sembra una tartaruga bolsa, ma se un pluricampione del mondo le becca da Stroll, il senso si perde. Delle chiacchiere, della storia. Caro Seb, basta a dare ragione a quelli che ti trattano da anni come un ex.

Voto 0 a Barcellona, una pista noiosa come i talk show in prima serata. Voto 0 agli ex piloti che fanno i giornalisti a fine prove, a fine gara (ma basta, dai). Voto 0 a Giovinazzi perché ha una squadra che corre contro di lui da anni e non si lamenta mai.