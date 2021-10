F1 GP Stati Uniti 2021: Le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP degli Stati Uniti di Formula 1 svoltosi ad Austin:

Voto 10 a Verstappen e Hamilton. Vincitore e vinto, presi in un testa a testa di altissima qualità. Velocità e intelligenza in luogo dei cazzotti. Ormai entrambi hanno capito che fare a botte non si può più e hanno offerto uno spettacolo di rara qualità. Max vince con una Red Bull più tonica; Lewis perde ma fa sudare l’amichetto dalla prima all’ultima curva. Bravi entrambi.

Voto 9 a Mazepin. Il fatto che riesca a stare lì ancora adesso, pur con i dollari di papà, rappresenta una prestazione di assoluto rilievo. Ci vuole una bella faccia per presentarsi sul camion della sfilata insieme agli altri, come se niente fosse. E lui, modestamente, ce l’ha. With compliments.

Voto 8 a Leclerc. Ha tirato fuori dal suo cilindro l’ennesimo coniglione in qualifica, ha corso sul ritmo sino alla fine, ha superato Sainz in graduatoria piloti. Meritatamente, direi. La stoffa, in un modo o nell’altro, la espone sempre, al pari della frustrazione.

Voto 7 a Ricciardo. Ogni tanto –prima o poi spiegherà come mai- brilla come ai bei tempi andati. In compenso fa l’asino a tempo pieno, questa volta indossando capi che Hamilton non proverebbe nemmeno in un negozio chiuso con dentro solo lui.

Voto 6 a Tsunoda. Anche il nippo fa dei progressi. Di lui abbiamo detto di tutto, con lui abbiamo scherzato di brutto. Intanto migliora gara dopo gara. Serve tempo per imparare a fare i numeri qui e lui si sta guadagnando il pane.

Voto 5 a Raikkkonen. Stava portando a casa una gran corsa. Poi, ancora una volta, uno svarione nei pressi del sipario. Oddio, per chi lo considera più in gamba di Batman, nulla di che. Per tutti gli altri un ennesimo errore da stanchezza.

Voto 4 ad Alonso. Quando fa troppo il ganassa non porta a casa granché. E il sorpasso su Giovinazzi ha mostrato un nervosismo in eccesso. Vabbeh che i giudici di gara sono una comica ma Fernando è Fernando. Un po’ meglio? Non abbiamo dubbi.

Voto 3 a Norris. Anche lui, talvolta, si infila in una tana nei pressi della pista e sta dentro lì, a giocare con le biglie, il lego, il monopolino. Ad Austin ha fatto dei duelli solo lì, estraendo le colt davanti a dei talponi.

Voto 2 a Perez. Quando annusa l’aria del Messico si mette a tirare. Un po’ troppo comodo e un po’ troppo incostante per un campionissimo quale crede di essere. Lui solo e qualche milione di messicani. Vabbeh, forse il voto è eccessivo ma non trovavo un altro per il 2.

Voto 1 a Bottas. Il ragazzo di Finlandia si è dimesso un mese fa. Dispiace per i suoi numerosi fan ma questo è. Si trova su un isolotto nel Mare del Nord in attesa di ibernazione. Chi lo incontra può trasmettergli i nostri distinti saluti

Voto 0 alle gag con i cappelli da cow boys. Tutti gli anni identiche a quelle dell’anno prima, finte, prevedibili e noiose. Anche Tex Willer non ne può più.