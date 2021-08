F1 GP Ungheria 2021: Le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP d'Inghilterra è quello di Andrea Bargiacchi , che scrive: "Voto 10 al coraggio di Tom Cruise che, dopo essere apparso sugli spalti inglesi durante la finale degli europei, ci ha riprovato qui a Silverstone nel box di Hamilton. Pensate se Lewis non avesse vinto. Un intero paese lo avrebbe bollato come porta-sfiga nazionale. Eroe. #pagelleterruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP d'Ungheria di Formula 1 svoltosi all'Hungaroring:

Voto 10 ad Alonso. Un guerriero old style. Non ha vinto ma ha permesso ad Ocon di farcela. Numeri da alta scuola circense, un piacere per grandi e piccini. Fresco e giovane nel weekend dei suoi 40 anni.

Voto 9 a Ocon. Una giornata insperata, inattesa, memorabile per questo ragazzo che va a singhiozzo ma quando è in bolla riesce ad offrire giri velocissimi. Molta fortuna, d’accordo. Ma non ha sbagliato nel giorno degli errori.

Sergio Perez e Max Verstappen a colloquio con Christian Horner © Mark Thompson / Getty Images

Voto 8 a Latifi. L’orfanello di casa Williams, nel giorno più pazzo dell’anno, porta a casa punti d’oro davanti a Russell. Il massimo del colmo per uno che di solito becca e tace. Come rivincita, mica male.

Voto 7 a Vettel. Il voto è alto anche per le parole pronunciate prima della corsa, per gli arcobaleni e il loro significato in Ungheria. Poi miracolato più di altri. Trattandosi di un 4 volte campione in molti attendevano un attacco ad Ocon. Macchè. Secondo. Poi squalificato per mancanza di benzina utile alle verifiche. Dispiace ma la prestazione - ideologica e agonistica - resta.

Voto 6 a Verstappen. Il voto, povero ragazzo, dovrebbe superare l’8 o il 9 perché tenere duro dopo due gare così non è cosa da tutti. Stavolta proprio innocente. Ed enormemente danneggiato. Il suo Mondiale passa anche da una giornata nerissima come questa. Coraggio.

Voto 5 a Sainz. Si è trovato davanti e ha fatto la sua parte. Molto ha pagato per l’errore in prova. E alla fine ha portato a casa più del previsto. Più fortunato di Leclerc, meno entusiasmante d Leclerc. Un altro podio senza salirci. E comunque Ferrari appaiata alla McLaren. Per merito suo.

Voto 4 a Hamilton. Aveva la gara in pugno e una vittoria avrebbe cambiato il corso del campionato. Invece ascoltava i Queen tornando sulla griglia per la seconda partenza convinto che dietro si fossero arresi tutti. Erano ai box, Ginetto, a cambiare le gomme. Dove avresti dovuto essere pure tu. Ma il godimento di partire da solo ha vinto su tutto.

Voto 3 a Tsunoda. Ma ‘sto ragazzino chi crede di essere? Ogni gara disfa una macchina, ogni gara manda al diavolo chi lavora per lui. Che vada a godersi le Olimpiadi di Karate così si sfoga con il primo che incontra nei pressi di casa.

Yuki Tsunoda in azione in Ungheria © Lars Baron / Getty Images

Voto 2 a Bottas. La Società di Psicanalisi l’ha appena ingaggiato come caso clinico esemplare da esporre al convegno sciroccati senza ritorno di Helsinki. Se non avesse trovato Norris sarebbe arrivato in centro a Budapest dove del resto lo aspettavano per il ricovero.

Voto 1 a Stroll. No, giusto per ricordare ai suoi fan, quelli che mi rimproverano quando lo bacchetto, che in effetti sbagliavo, ho sbagliato. Maturo, a furia di correre. Proprio un bel pilotino. Disposto a falciare l’erba pur di farsi considerare. Wow!

Voto 0 alla Direzione Gara. Cinque posizioni sulla griglia a Bottas, va bene. Cinque posizioni sulla griglia a Stroll un po’ meno. È la manovra ad essere punita non le conseguenze, come a Silverstone. Solo che le due manovre sono sembrate diverse. E cinque ore e mezza per squalificare Vettel. Buonanotte.