F1, GP Abu Dhabi 2022: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio.

Il mio commento preferito dal GP del Brasile è quello di Giovanni Ravizza, che scrive: "Voto 10 a Tsunoda. In radio pare abbia detto: 'Mi si nota di più se mi sdoppio e faccio una gara anonima o se non mi sdoppio e do fastidio a tutti?' Yuki in versione Nanni Moretti. #PagelleTerruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP di Abu Dhabi di Formula 1 svoltosi a Yas Marina:

Voto 10 a Latifi. Tutti a omaggiare Vettel in una iperbole di cerimonie mentre a lui che pure chiude qui, nemmeno una pacca sulla spalla, un buondì, un hurrà saiwa. Povero disgraziatello. E sì che ci ha fatti divertire. E sì che l’abbiamo preso in giro. E sì che ha deciso, proprio lui, un Mondiale.

Voto 9 a Vettel. Gli omaggi dovuti soprattutto alla persona. Una persona a posto. Che per inciso ha vinto 4 Mondiali. Dunque, buona fortuna e buona vita. Non scrivo “Danke” perché l’hanno scritto e detto in troppi, ovunque, ogni istante.

Max Verstappen trionfa anche nel GP di Abu Dhabi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Leclerc e Verstappen. Charles: un piccolo grande capolavoro in una gara delicatissima per se stesso, per la Ferrari. Non era facile stare davanti a una Red Bull. Ce l’ha fatta con una scelta coraggiosa e la qualità di guida dei giorni migliori. Max: beh, che dire. Dominante. Un fenomeno. Poi sulla scia data a Perez un gran cacciaballe ma ormai che importa?

Voto 7 a Sainz. Ha messo nei guai Hamilton in partenza, ha tenuto dietro Russell. Ha evitato di infastidire Leclerc. Un vero uomo squadra, altro che balle.

Voto 6 a Schumacher. È la fine di un sogno, non solo suo. Forse avrebbe potuto fare meglio ma adesso, se permettete, penso al suo babbo, nella stanza silente dove si trova. Mi spiace, ecco perché guardare Mick è come rivedere lui. Per noi che abbiamo trascorso anni di gioie e anni di dolore, di vicinanza, un peccato.

Voto 5 a Russell e a Hamilton. Non è che ‘sto lungagnone si è già montato la testa? Un finale che lancia qualche dubbio sulla convivenza futura con Lewis, reduci entrambi da una gara colma di delusioni.

Voto 4 a Perez. Arrivare terzo con una Red Bull è una bella batosta, con tutto il rispetto. Ma insomma, ha fortuna Sergione. In tanti lo invidiano. Con l’idea di poter fare meglio di lui al posto suo.

Voto 3 a Ricciardo. Speravamo un po’ tutti che facesse il diavolo a quattro nell’ultimo giorno in arancione. Macché, battuto da Norris ancora una volta dopo essere partito più dietro causa asinata brasiliana. Insomma avevamo voglia di rimpiangerlo di più.

Pierre Gasly in azione nel GP di Abu Dhabi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 2 a Gasly. Ragazzi, un tracollo. Va beh, va via ma siamo lontanissimi e da un pezzo dallo smalto che lo rese celebre molto tempo fa.

Voto 1 a Alonso. Nel giorno dell’addio a Vettel era obbligatorio fare qualche numero memorabile. Invece solo un casco dedicato al vecchio rivale. Un po’ poco per uno showman come lui.

Voto 0 al presidente FIA. C’è poco da andare in giro a fare il ganassa, caro il mio… Uno specialista in lentezza nel regno della velocità.

Voto 11 a tutti voi che ancora una volta avete letto, commentato, segnalato. Un onore per me, per noi qui. Grazie. Davvero.